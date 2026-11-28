साल के कुछ महीनों में जहां तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान करती है, वहीं नवंबर आते-आते ठंडा होने लगता ता है. सुबह और रात में ठंड महसूस होने लगती है और धीरे-धीरे दिन का तापमान भी गिरने लगता है. दिसंबर और जनवरी में कई इलाकों में ठिठुरन इतनी बढ़ जाती है कि लोग धूप निकलने का इंतजार करते हैं. ऐसे में अक्सर मन में सवाल आता है कि आखिर सर्दियों में ऐसा क्या बदल जाता है?

क्या सूरज की गर्मी कम हो जाती है या पृथ्वी से उसकी दूरी बढ़ जाती है? दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों में सूरज की आग कम नहीं होती, बल्कि पृथ्वी की स्थिति और सूर्य की किरणें जिस तरीके से धरती तक पहुंचती हैं, वही मौसम में बदलाव की मुख्य वजह बनती हैं.

पृथ्वी का झुकाव है सर्दियों की सबसे बड़ी वजह

सर्दियों के मौसम को समझने के लिए सबसे पहले पृथ्वी की बनावट और उसकी गति को समझना जरूरी है. पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है. यही झुकाव सालभर अलग-अलग क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी और गर्मी की मात्रा को बदलता रहता है. पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो साल के कुछ महीनों में नॉर्थ पोल यानी भारत समेत दुनिया के उत्तरी हिस्से सूर्य से थोड़ा दूर की ओर झुके रहते हैं. इस दौरान सूर्य की सीधी किरणें साउथ पोल पर ज्यादा पड़ती हैं. नतीजा यह होता है कि भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है. इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में इसी समय गर्मी का मौसम रहता है.

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सर्दियों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं

गर्मियों में सूर्य की किरणें धरती पर अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं. इससे उनकी ऊर्जा एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती है और जमीन तेजी से गर्म होती है. वहीं सर्दियों में सूर्य की किरणें तिरछे कोण से धरती तक पहुंचती हैं. जब किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो उनकी ऊर्जा बड़े क्षेत्र में फैल जाती है. यानी उतनी ही धूप पहले के मुकाबले ज्यादा जमीन पर फैलती है और प्रति वर्ग मीटर मिलने वाली गर्मी कम हो जाती है. इसके अलावा तिरछी किरणों को वायुमंडल में भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी कुछ ऊर्जा रास्ते में ही बिखर जाती है. यही वजह है कि सर्दियों में धूप निकलने के बावजूद गर्मियों जैसी तपिश महसूस नहीं होती.

दिन छोटे और रातें लंबी होने से भी बढ़ती है ठंड

सर्दियों में ठंड बढ़ने की एक दूसरी बड़ी वजह दिन और रात की अवधि में बदलाव है. पृथ्वी के झुकाव के कारण नॉर्थ पोल में सर्दियों के दौरान दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं. दिन के समय धरती सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, जबकि रात में वह अपनी जमा गर्मी को वातावरण में छोड़ती है. जब रात लंबी होती है, तो जमीन को ठंडा होने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है. वहीं दिन छोटा होने से जमीन को दोबारा गर्म होने के लिए कम समय मिलता है. इस तरह धीरे-धीरे तापमान में गिरावट आने लगती है.

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