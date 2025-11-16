जब भी किसी बम की समाप्ति तिथि पार हो जाती है तो खास तौर से प्रशिक्षित विस्फोटक आयुध निपटान टीम उसे नष्ट करने का काम करती हैं. इसमें अलग-अलग जगह में नियंत्रित विस्फोट, खास रसायनों का खुला दहन या फिर सुरक्षित घटकों को दोबारा से प्राप्त करने के लिए बम को नष्ट करना शामिल है. अगर पुराने बम अभी भी स्थिर है लेकिन उनकी आयु समाप्ति के करीब है तो सेना उन्हें क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान इस्तेमाल कर सकती है.