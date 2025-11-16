हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBomb Expiry Date: क्या बमों की भी होती है एक्सपायरी डेट, जानें कब हो जाते हैं ये रिटायर?

Bomb Expiry Date: क्या बमों की भी होती है एक्सपायरी डेट, जानें कब हो जाते हैं ये रिटायर?

Bomb Expiry Date: क्या आप जानते हैं की दवा और खाने की चीजों की तरह बमों की भी एक्सपायरी डेट होती है? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Nov 2025 01:08 PM (IST)
Bomb Expiry Date: क्या आप जानते हैं की दवा और खाने की चीजों की तरह बमों की भी एक्सपायरी डेट होती है? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Bomb Expiry Date: आपको यह जानकारी हैरानी हो सकती है लेकिन दवाओं, बैटरी और खाने की तरह बमों की भी एक्सपायरी डेट होती है. गोला बारूद, मिसाइल और विस्फोटक हमेशा चलने के लिए नहीं डिजाइन किए गए. समय के साथ-साथ इनमें मौजूद रसायन और घटक खराब होने लगते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

1/6
विस्फोटक केमिकल कंपाउंड्स से बने होते हैं जो वक्त के साथ-साथ धीरे-धीरे अपनी स्थिरता खो देते हैं. गर्मी, नमी और लंबे समय तक भंडारण की वजह से ये रसायन विघटित हो जाते हैं. एक पुराना बम सही समय पर फट नहीं सकता या फिर हैंडलिंग या परिवहन के दौरान खुद ही फट सकता है.
विस्फोटक केमिकल कंपाउंड्स से बने होते हैं जो वक्त के साथ-साथ धीरे-धीरे अपनी स्थिरता खो देते हैं. गर्मी, नमी और लंबे समय तक भंडारण की वजह से ये रसायन विघटित हो जाते हैं. एक पुराना बम सही समय पर फट नहीं सकता या फिर हैंडलिंग या परिवहन के दौरान खुद ही फट सकता है.
2/6
जैसे-जैसे बम खराब होते जाते हैं उनका जोखिम बढ़ जाता है. एक्सपायर हो चुका बम युद्ध में तैनात होने पर विस्फोटित नहीं हो सकता या फिर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से अनजाने में अपने आप ही फट सकता है. सेना ऐसे जोखिम को नहीं उठा सकती. यही वजह है कि पुराने बमों की व्यवस्थित रूप से पहचान की जाती है और उन्हें खतरा बनने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है.
जैसे-जैसे बम खराब होते जाते हैं उनका जोखिम बढ़ जाता है. एक्सपायर हो चुका बम युद्ध में तैनात होने पर विस्फोटित नहीं हो सकता या फिर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से अनजाने में अपने आप ही फट सकता है. सेना ऐसे जोखिम को नहीं उठा सकती. यही वजह है कि पुराने बमों की व्यवस्थित रूप से पहचान की जाती है और उन्हें खतरा बनने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है.
3/6
एक बम सिर्फ विस्फोटक रसायन नहीं होता बल्कि इसमें फ्यूज, सर्किट, टाइमिंग डिवाइस, बैटरी, प्रेशर सेंसर और मैकेनिकल ट्रिगर भी होते हैं. इन सभी हिस्सों में वक्त के साथ-साथ जंग लग जाते हैं या फिर यह चार्ज खो देते हैं या खराब हो जाते हैं.
एक बम सिर्फ विस्फोटक रसायन नहीं होता बल्कि इसमें फ्यूज, सर्किट, टाइमिंग डिवाइस, बैटरी, प्रेशर सेंसर और मैकेनिकल ट्रिगर भी होते हैं. इन सभी हिस्सों में वक्त के साथ-साथ जंग लग जाते हैं या फिर यह चार्ज खो देते हैं या खराब हो जाते हैं.
4/6
बम बनाने वाले हर प्रकार के गोला बारूद के लिए एक जीवनकाल को तय करते हैं. पारंपरिक बमों के लिए यह 10 से 20 साल होता है. क्रूज मिसाइल या फिर परमाणु हथियार जैसे एडवांस हथियार 30 से 50 साल तक चल सकते हैं.
बम बनाने वाले हर प्रकार के गोला बारूद के लिए एक जीवनकाल को तय करते हैं. पारंपरिक बमों के लिए यह 10 से 20 साल होता है. क्रूज मिसाइल या फिर परमाणु हथियार जैसे एडवांस हथियार 30 से 50 साल तक चल सकते हैं.
5/6
सेना अपने गोला बारूद भंडार की जांच लगातार करती रहती है. अगर किसी भी भंडार में रासायनिक रिसाव, जंग या बाकी लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत अप्रचलित घोषित कर दिया जाता है.
सेना अपने गोला बारूद भंडार की जांच लगातार करती रहती है. अगर किसी भी भंडार में रासायनिक रिसाव, जंग या बाकी लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत अप्रचलित घोषित कर दिया जाता है.
6/6
जब भी किसी बम की समाप्ति तिथि पार हो जाती है तो खास तौर से प्रशिक्षित विस्फोटक आयुध निपटान टीम उसे नष्ट करने का काम करती हैं. इसमें अलग-अलग जगह में नियंत्रित विस्फोट, खास रसायनों का खुला दहन या फिर सुरक्षित घटकों को दोबारा से प्राप्त करने के लिए बम को नष्ट करना शामिल है. अगर पुराने बम अभी भी स्थिर है लेकिन उनकी आयु समाप्ति के करीब है तो सेना उन्हें क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान इस्तेमाल कर सकती है.
जब भी किसी बम की समाप्ति तिथि पार हो जाती है तो खास तौर से प्रशिक्षित विस्फोटक आयुध निपटान टीम उसे नष्ट करने का काम करती हैं. इसमें अलग-अलग जगह में नियंत्रित विस्फोट, खास रसायनों का खुला दहन या फिर सुरक्षित घटकों को दोबारा से प्राप्त करने के लिए बम को नष्ट करना शामिल है. अगर पुराने बम अभी भी स्थिर है लेकिन उनकी आयु समाप्ति के करीब है तो सेना उन्हें क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान इस्तेमाल कर सकती है.
Published at : 16 Nov 2025 01:08 PM (IST)
Tags :
BOMB DISPOSAL Bomb Expiry Ammunition Lifespan

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Lalu Family Rift: पार्टी-परिवार छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य के पोस्ट से आया भूचाल | Bihar Politics
Delhi Blast Case Breaking: दिल्ली कार धमाके से पहले दिल्ली के कई इलाकों में घूमा था उमर | ABP News
आज के Top Dividend Stocks | Oil India से Sun TV तक—किसे कितना मिलेगा?| Paisa Live
mAadhaar vs e-Aadhaar: दोनों एक जैसे नहीं! पूरी सच्चाई जानें | UIDAI New App Explained| Paisa Live
हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget