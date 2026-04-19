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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCyber Attacks: साइबर सिक्योरिटी के मामले में इस देश को सबसे ज्यादा खतरा, जानें क्या है भारत की स्थिति?

Cyber Attacks: साइबर सिक्योरिटी के मामले में इस देश को सबसे ज्यादा खतरा, जानें क्या है भारत की स्थिति?

Cyber Attacks: साइबर हमलों का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा किस देश को है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Apr 2026 09:13 AM (IST)
Cyber Attacks: साइबर हमलों का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा किस देश को है.

Cyber Attacks: जैसे-जैसे दुनिया ज्यादा से ज्यादा डिजिटल होती जा रही है साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बनकर उभर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन सा देश साइबर हमले की परेशानी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है और इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.

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अमेरिका को दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है. उसका एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,‌ बड़ा कॉर्पोरेट इकोसिस्टम और वैश्विक प्रभाव उसे हैकर्स, साइबर अपराधियों और सरकारी समर्थित हमलों के लिए एक बड़ा निशाना बनाते हैं.
अमेरिका को दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है. उसका एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,‌ बड़ा कॉर्पोरेट इकोसिस्टम और वैश्विक प्रभाव उसे हैकर्स, साइबर अपराधियों और सरकारी समर्थित हमलों के लिए एक बड़ा निशाना बनाते हैं.
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भारत इस समय दूसरा सबसे ज्यादा निशाना बनने वाला देश है. यहां संगठनों को औसतन हर हफ्ते 3000 से ज्यादा साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है.
भारत इस समय दूसरा सबसे ज्यादा निशाना बनने वाला देश है. यहां संगठनों को औसतन हर हफ्ते 3000 से ज्यादा साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है.
Published at : 19 Apr 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
CYBER ATTACKS Cybercrime India Cybersecurity India

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