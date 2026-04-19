अमेरिका को दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है. उसका एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,‌ बड़ा कॉर्पोरेट इकोसिस्टम और वैश्विक प्रभाव उसे हैकर्स, साइबर अपराधियों और सरकारी समर्थित हमलों के लिए एक बड़ा निशाना बनाते हैं.