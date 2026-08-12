दुनियाभर की लीग में टीमें खरीद रहे संजीव गोयनका, कितनी है LSG के मालिक की नेटवर्थ?

भारतीय कारोबारी दुनिया में संजीव गोयनका एक जाना-पहचाना नाम हैं. कारोबार के साथ-साथ खेल जगत में भी उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनाई है. वह आरपी-संजीव गोयनका समूह के अध्यक्ष हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक के तौर पर भी काफी चर्चित हैं. फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची के अनुसार, जुलाई 2026 तक संजीव गोयनका की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 3.6 अरब डॉलर थी. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के आसपास बैठती है.

आरपी-संजीव गोयनका समूह का बड़ा कारोबार

संजीव गोयनका कोलकाता स्थित आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप्स का नेतृत्व करते हैं. यह समूह बिजली, विनिर्माण, खुदरा कारोबार, मीडिया और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में काम करता है. ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में सीईएससी, पीसीबीएल और स्पेंसर जैसी कंपनियां शामिल हैं. इसके अलावा खाने-पीने के सामान और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के कारोबार में भी समूह की मौजूदगी है. कारोबार के कई अलग-अलग क्षेत्रों में फैला होना संजीव गोयनका की कारोबारी रणनीति की बड़ी खासियत मानी जाती है. इसी विविध कारोबार ने उनके परिवार के कारोबारी साम्राज्य को लगातार मजबूत किया है.

क्रिकेट में भी बड़ा निवेश

संजीव गोयनका का नाम क्रिकेट से भी गहराई से जुड़ा है. आरपी-संजीव गोयनका समूह के पास इंडियन प्रीमियर लीग की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स है. यह टीम वर्ष 2022 से प्रतियोगिता का हिस्सा है. भारत के अलावा समूह ने विदेशी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी निवेश किया है. दक्षिण अफ्रीका की एसए20 प्रतियोगिता में डरबन सुपर जायंट्स के जरिए समूह की मौजूदगी है. इससे साफ है कि संजीव गोयनका केवल भारतीय क्रिकेट तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि दुनिया के अलग-अलग क्रिकेट बाजारों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं.

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इंग्लैंड की क्रिकेट प्रतियोगिता में भी हिस्सेदारी

इंग्लैंड की द हंड्रेड प्रतियोगिता में भी आरपी-संजीव गोयनका समूह ने निवेश किया है. समूह ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की थी. इसके बाद टीम को सुपर जायंट्स ब्रांड से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया गया. इससे इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में भी गोयनका परिवार की मौजूदगी मजबूत हुई.

कारोबार से खेल तक बना बड़ा साम्राज्य

संजीव गोयनका की सफलता की कहानी केवल उनकी संपत्ति तक सीमित नहीं है. उन्होंने पारंपरिक कारोबार के साथ खेल के क्षेत्र में भी बड़े निवेश किए हैं.लखनऊ सुपर जायंट्स से लेकर विदेशी क्रिकेट प्रतियोगिताओं तक उनकी मौजूदगी बताती है कि उनका कारोबारी विस्तार लगातार नए क्षेत्रों में बढ़ रहा है. यही वजह है कि संजीव गोयनका आज भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में गिने जाते हैं.

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