नेपाल में गाय को गौ माता के रूप में ही पूजा जाता है. यहां पर गाय पवित्रता, समृद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है. इसके उत्पाद दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर सामूहिक रूप से पंचगव्य कहलाते हैं. इनका इस्तेमाल अनुष्ठानों, मंदिर समारोह और शुद्धिकरण प्रथाओं में किया जाता है.