(Source: ECI | ABP NEWS)
National Animal Cow: भारत नहीं इस देश की राष्ट्रीय पशु है गाय, गौ वध करना यहां है गैरकानूनी
National Animal Cow: गाय को नेपाल में राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है. आइए जानते हैं नेपाली समाज में गाय का कितना गहरा सम्मान है.
National Animal Cow: कई लोगों को लगता है कि गाय भारत की राष्ट्रीय पशु है लेकिन ऐसा नहीं है. भारत में यह दर्जा बाघ को प्राप्त है जबकि नेपाल में गाय को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पशु माना जाता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई सभी बातें.
Published at : 15 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Tags :नेपाल Cow National Animal
