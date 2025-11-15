हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNational Animal Cow: भारत नहीं इस देश की राष्ट्रीय पशु है गाय, गौ वध करना यहां है गैरकानूनी

National Animal Cow: भारत नहीं इस देश की राष्ट्रीय पशु है गाय, गौ वध करना यहां है गैरकानूनी

National Animal Cow: गाय को नेपाल में राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है. आइए जानते हैं नेपाली समाज में गाय का कितना गहरा सम्मान है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Nov 2025 01:30 PM (IST)
National Animal Cow: गाय को नेपाल में राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है. आइए जानते हैं नेपाली समाज में गाय का कितना गहरा सम्मान है.

National Animal Cow: कई लोगों को लगता है कि गाय भारत की राष्ट्रीय पशु है लेकिन ऐसा नहीं है. भारत में यह दर्जा बाघ को प्राप्त है जबकि नेपाल में गाय को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पशु माना जाता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई सभी बातें.

1/6
जब नेपाल ने 2015 में अपने नए संविधान को अपनाया तो गाय को औपचारिक रूप से आधिकारिक पशु के रूप में मान्यता दे दी गई. यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह बहुसंख्यक हिंदू आबादी की मान्यताओं को दर्शाता है जिनके लिए गाय पवित्र है.
जब नेपाल ने 2015 में अपने नए संविधान को अपनाया तो गाय को औपचारिक रूप से आधिकारिक पशु के रूप में मान्यता दे दी गई. यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह बहुसंख्यक हिंदू आबादी की मान्यताओं को दर्शाता है जिनके लिए गाय पवित्र है.
2/6
मुलुकी अपराध संहिता 2017 की धारा 289 के तहत नेपाल में गौहत्या को एक गंभीर अपराध माना जाता है. इस जुर्म में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और अतिरिक्त दंड मिल सकता है. इस कानून का काफी कड़ाई से पालन किया जाता है.
मुलुकी अपराध संहिता 2017 की धारा 289 के तहत नेपाल में गौहत्या को एक गंभीर अपराध माना जाता है. इस जुर्म में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और अतिरिक्त दंड मिल सकता है. इस कानून का काफी कड़ाई से पालन किया जाता है.
3/6
नेपाल में गाय को गौ माता के रूप में ही पूजा जाता है. यहां पर गाय पवित्रता, समृद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है. इसके उत्पाद दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर सामूहिक रूप से पंचगव्य कहलाते हैं. इनका इस्तेमाल अनुष्ठानों, मंदिर समारोह और शुद्धिकरण प्रथाओं में किया जाता है.
नेपाल में गाय को गौ माता के रूप में ही पूजा जाता है. यहां पर गाय पवित्रता, समृद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है. इसके उत्पाद दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर सामूहिक रूप से पंचगव्य कहलाते हैं. इनका इस्तेमाल अनुष्ठानों, मंदिर समारोह और शुद्धिकरण प्रथाओं में किया जाता है.
4/6
वैसे तो कुछ रेस्टोरेंट पर्यटकों के लिए आयातित गोमांस परोस सकते हैं लेकिन नेपालियों में गाय का मांस खाना काफी हद तक वर्जित है. स्थानीय लोग इससे पूरी तरह से परहेज करते हैं. गौहत्या पर कानूनी प्रतिबंध इस सांस्कृतिक भावना का पूरी तरह से समर्थन करता है.
वैसे तो कुछ रेस्टोरेंट पर्यटकों के लिए आयातित गोमांस परोस सकते हैं लेकिन नेपालियों में गाय का मांस खाना काफी हद तक वर्जित है. स्थानीय लोग इससे पूरी तरह से परहेज करते हैं. गौहत्या पर कानूनी प्रतिबंध इस सांस्कृतिक भावना का पूरी तरह से समर्थन करता है.
5/6
दिवाली के दौरान नेपाली तिहार मनाता है. इसमें एक पूरा दिन गौ पूजा के लिए समर्पित होता है. परिवार गायों को मानव से सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं.
दिवाली के दौरान नेपाली तिहार मनाता है. इसमें एक पूरा दिन गौ पूजा के लिए समर्पित होता है. परिवार गायों को मानव से सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं.
6/6
धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन के बिना देश की मांस की मांग को पूरा करने के लिए भैंस के मांस का इस्तेमाल किया जाता है. कई त्योहारों पर बलि के दौरान भी इनका ही इस्तेमाल किया जाता है.
धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन के बिना देश की मांस की मांग को पूरा करने के लिए भैंस के मांस का इस्तेमाल किया जाता है. कई त्योहारों पर बलि के दौरान भी इनका ही इस्तेमाल किया जाता है.
Published at : 15 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Tags :
नेपाल Cow National Animal

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
Live: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
Live: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
शिक्षा
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
Embed widget