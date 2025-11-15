हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइन देशों में ताउम्र शादी के सपने ही संजोती रह जाती हैं लड़कियां, आखिर क्यों उम्रभर नहीं बन पातीं दुल्हन

इन देशों में ताउम्र शादी के सपने ही संजोती रह जाती हैं लड़कियां, आखिर क्यों उम्रभर नहीं बन पातीं दुल्हन

दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां महिलाएं ताउम्र सिंगल रहती हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि उनको शादी रोक रही है? क्या भविष्य में सरकारी योजनाएं इस समस्या को हल कर पाएंगी, चलिए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Nov 2025 09:37 AM (IST)
दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां महिलाएं ताउम्र सिंगल रहती हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि उनको शादी रोक रही है? क्या भविष्य में सरकारी योजनाएं इस समस्या को हल कर पाएंगी, चलिए जानें.

दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां लड़कियां ताउम्र शादी का सपना संजोकर ही रह जाती हैं. यहां शादी सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि कई बार पूरी जिंदगी में हासिल न होने वाली चुनौती बन जाती है. कुछ देश ऐसे हैं जहां लड़कियां या तो शादी से दूर भाग रही हैं या पुरुषों की कमी के कारण शादी नहीं कर पातीं. इस वजह से इन देशों में बर्थ रेट गिर रहा है और सरकारें इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं.

1/7
दुनिया में शादी को लेकर परंपराएं और जीवनशैली बदल रही हैं. जहां भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाएं अक्सर शादी को अपना जीवन लक्ष्य मानती हैं, वहीं कई विकसित देशों में महिलाएं शादी से दूर रहना पसंद करती हैं.
दुनिया में शादी को लेकर परंपराएं और जीवनशैली बदल रही हैं. जहां भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाएं अक्सर शादी को अपना जीवन लक्ष्य मानती हैं, वहीं कई विकसित देशों में महिलाएं शादी से दूर रहना पसंद करती हैं.
2/7
दक्षिण कोरिया, जापान और हॉन्ग कॉन्ग जैसी जगहों पर महिलाएं करियर, स्वतंत्रता और निजी पसंद को शादी से ऊपर रख रही हैं. वहीं रूस, बेलारूस और एस्टोनिया जैसी जगहों पर महिलाओं की शादी न होना पूरी तरह मजबूरी है, न कि सिर्फ च्वाइस.
दक्षिण कोरिया, जापान और हॉन्ग कॉन्ग जैसी जगहों पर महिलाएं करियर, स्वतंत्रता और निजी पसंद को शादी से ऊपर रख रही हैं. वहीं रूस, बेलारूस और एस्टोनिया जैसी जगहों पर महिलाओं की शादी न होना पूरी तरह मजबूरी है, न कि सिर्फ च्वाइस.
3/7
रूस में महिलाओं और पुरुषों की आबादी में बड़ा अंतर है. कुल आबादी में 53.50% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष केवल 46.50% हैं. इसका मतलब यह है कि प्रति 100 महिलाओं पर केवल 86.73 पुरुष उपलब्ध हैं. पुरुषों की इस कमी के कारण कई महिलाएं 30 की उम्र पार कर चुकी हैं और शादी नहीं कर पाती हैं. यही वजह है कि रूस में बर्थ रेट में लगातार गिरावट आ रही है.
रूस में महिलाओं और पुरुषों की आबादी में बड़ा अंतर है. कुल आबादी में 53.50% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष केवल 46.50% हैं. इसका मतलब यह है कि प्रति 100 महिलाओं पर केवल 86.73 पुरुष उपलब्ध हैं. पुरुषों की इस कमी के कारण कई महिलाएं 30 की उम्र पार कर चुकी हैं और शादी नहीं कर पाती हैं. यही वजह है कि रूस में बर्थ रेट में लगातार गिरावट आ रही है.
4/7
रूस की ही तरह बेलारूस और एस्टोनिया में भी पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले कम है. इन देशों में लड़कियों की संख्या अधिक होने के कारण कई महिलाओं को शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है या वे ताउम्र सिंगल रह जाती हैं.
रूस की ही तरह बेलारूस और एस्टोनिया में भी पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले कम है. इन देशों में लड़कियों की संख्या अधिक होने के कारण कई महिलाओं को शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है या वे ताउम्र सिंगल रह जाती हैं.
5/7
इसी तरह सल्वाडोर में भी सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते महिलाएं विवाह के लिए सही विकल्प नहीं पाती हैं.
इसी तरह सल्वाडोर में भी सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते महिलाएं विवाह के लिए सही विकल्प नहीं पाती हैं.
6/7
हॉन्ग कॉन्ग और जापान में युवा महिलाएं शादी को प्राथमिकता नहीं देती हैं. करियर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा इनकी प्राथमिकता है. इस वजह से इन देशों में शादी की उम्र बढ़ रही है और कई महिलाएं जीवनभर सिंगल रह जाती हैं.
हॉन्ग कॉन्ग और जापान में युवा महिलाएं शादी को प्राथमिकता नहीं देती हैं. करियर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा इनकी प्राथमिकता है. इस वजह से इन देशों में शादी की उम्र बढ़ रही है और कई महिलाएं जीवनभर सिंगल रह जाती हैं.
7/7
इन देशों की सरकारें शादी और बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए कई योजना बना रही हैं. रूस में पुरुष आबादी बढ़ाने और विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है. जापान और दक्षिण कोरिया में आर्थिक प्रोत्साहन और शादी-संबंधी स्कीम शुरू की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक मानसिकता और जीवनशैली में बदलाव इसे आसान नहीं बना रहे हैं.
इन देशों की सरकारें शादी और बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए कई योजना बना रही हैं. रूस में पुरुष आबादी बढ़ाने और विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है. जापान और दक्षिण कोरिया में आर्थिक प्रोत्साहन और शादी-संबंधी स्कीम शुरू की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक मानसिकता और जीवनशैली में बदलाव इसे आसान नहीं बना रहे हैं.
Published at : 15 Nov 2025 09:37 AM (IST)
Tags :
Marriage Women Remain Single Women Population

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget