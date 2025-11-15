इन देशों में ताउम्र शादी के सपने ही संजोती रह जाती हैं लड़कियां, आखिर क्यों उम्रभर नहीं बन पातीं दुल्हन

रूस में महिलाओं और पुरुषों की आबादी में बड़ा अंतर है. कुल आबादी में 53.50% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष केवल 46.50% हैं. इसका मतलब यह है कि प्रति 100 महिलाओं पर केवल 86.73 पुरुष उपलब्ध हैं. पुरुषों की इस कमी के कारण कई महिलाएं 30 की उम्र पार कर चुकी हैं और शादी नहीं कर पाती हैं. यही वजह है कि रूस में बर्थ रेट में लगातार गिरावट आ रही है.