इन देशों में ताउम्र शादी के सपने ही संजोती रह जाती हैं लड़कियां, आखिर क्यों उम्रभर नहीं बन पातीं दुल्हन
दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां महिलाएं ताउम्र सिंगल रहती हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि उनको शादी रोक रही है? क्या भविष्य में सरकारी योजनाएं इस समस्या को हल कर पाएंगी, चलिए जानें.
दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां लड़कियां ताउम्र शादी का सपना संजोकर ही रह जाती हैं. यहां शादी सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि कई बार पूरी जिंदगी में हासिल न होने वाली चुनौती बन जाती है. कुछ देश ऐसे हैं जहां लड़कियां या तो शादी से दूर भाग रही हैं या पुरुषों की कमी के कारण शादी नहीं कर पातीं. इस वजह से इन देशों में बर्थ रेट गिर रहा है और सरकारें इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं.
Published at : 15 Nov 2025 09:37 AM (IST)
इन देशों में ताउम्र शादी के सपने ही संजोती रह जाती हैं लड़कियां, आखिर क्यों उम्रभर नहीं बन पातीं दुल्हन
इन देशों में ताउम्र शादी के सपने ही संजोती रह जाती हैं लड़कियां, आखिर क्यों उम्रभर नहीं बन पातीं दुल्हन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
