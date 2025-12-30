'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल

बाहुबली स्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म द राजा साब को लेकर चर्चा में हैं. मूवी का ट्रेलर लोगों का दिल जीत रहा है. अब प्रभास की फिल्म रिलीज का समय हो और किसी हीरोइन संग उनका नाम ना जुड़े, भला ऐसा कैसे हो सकता है. इसी बीच अब प्रभास की डेटिंग की खबरें उड़ने लगी हैं. कहा जा रहा है कि एक्टर अपनी को-स्टार रिद्धि कुमार को डेट कर रहे हैं. दोनों ने फिल्म द राजा साब में काम किया है. रिद्धि के प्रभास संग लिंकअप की खबरें उनके ही एक बयान से उड़ी है. जहां पर एक्ट्रेस ने प्रभास से साड़ी गिफ्ट में मिलने का खुलासा किया.

प्रभास ने दिया खास गिफ्ट

दरअसल, प्रभास की रिद्धि संग अफेयर की खबरें एक्ट्रेस के एक बयान की वजह से उड़ रही हैं. द राजा साब के प्री-रिलीज इवेंट में रिद्धि ने एक्टर की तारीफों के पुल बांधे. इतना ही नहीं उन्होंने प्रभास से गिफ्ट मिली साड़ी का भी जिक्र किया. रिद्धि ने कहा, 'राजा साब फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनर है. थैंक्यू मारुति गारु, हमारे डार्लिंग (प्रभास) को जैसे वो हैं वैसा दिखाने के लिए. थैंक्यू प्रभास, मैं यहां आपकी वजह से हूं. आपने मुझे इस फिल्म में लिया. आपने जो साड़ी दी मैंने वो ही पहनी है. मैंने इसे 3 साल तक बचाकर रखा. इसे आज की रात पहनने के लिए संभाला था. आपको अपनी जिंदगी में पाकर मैं खुश हूं.'

#RiddhiKumar is so gorgeous, those wide eyes wow .. She’s my new favourite 🥰



So #Prabhas took her into the movie and also gave her the Saree she wore in the function … so lovely #TheRajaSaab 💥 pic.twitter.com/U1O7o3UbR7 — Ravi @ Prabhas Army (@RaviPrabhas333) December 27, 2025

अब रिद्धि की ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और यूजर्स उनके सीक्रेटली डेट करने की बातें कर रहे हैं. हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है. बता दें, रिद्धि उम्र में प्रभास से 19 साल छोटी हैं. वहीं इससे पहले प्रभास का नाम कई एक्ट्रेसेस जंग जुड़ चुका है.

बता दें, द राजा साब से पहले प्रभास और रिद्धि 2022 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म राधे श्याम में साथ काम कर चुके हैं. द राजा साब की बात करें तो फिल्म प्रभास, संजय दत्त, बोमन ईरानी मालविका मोहनन, रिद्धी कुमार और निधि अग्रवाल हैं. ये हॉरर कॉमेडी, असल में हिप्नोटिज्म के इर्द-गिर्द बुनी गई है और ये 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.