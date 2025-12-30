सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो बिना किसी बड़े डायलॉग या दिखावे के दिल को छू जाते हैं. इन वीडियो में प्यार सिर्फ बड़े सरप्राइज या महंगे गिफ्ट में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी परवाह में भी झलकता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक आंटी किचन में तेज गर्मी के बीच चूल्हे पर रोटियां सेंक रही है, तभी पास में बैठे अंकल बिना कुछ कहे उनके लिए हाथ से पंखा झलने लगे. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं यही है असली मुहब्बत.



अंकल की छोटी सी कोशिश में दिखा सच्चा प्यार



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @im_loser19 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आंटी किचन में तेज गर्मी के बीच चूल्हे पर रोटियां सेंक रही है. वहीं आंटी के पास में बैठकर अंकल खाना खा रहे हैं. खाना खाते समय अंकल नोटिस करते हैं कि उनकी पत्नी तेज गर्मी के बीच चूल्हे पर रोटियां सेक रहे हैं और उसे पसीना आ रहा है. तभी अंकल बिना कुछ कहे उनके लिए हाथ से पंखा झलने लगते हैं. इस वीडियो में न कोई शिकायत, न कोई दिखावा बस खामोशी में केयर और प्यार झलकता दिखाई देता है. वायरल हो रहे हैं इस वीडियो में अंकल का यह छोटा सा जेस्चर लोगों को इमोशनल कर रहा है. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और कई कमेंट्स भी आ चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Lᴏsᴇʀ 🕊️ (@im_loser19)





सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन- यही है ट्रू लव



यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर लोग दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. किसी ने इस वीडियो को देखकर लिखा मेन इन लव तो किसी ने कहा ट्रू लव यही होता है. कई यूजर अंकल की समझदारी और प्यार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं एक यूजर कमेंट में लिखता है कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है अंकल का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि अंकल मैं अपनी वाली को आपसे ज्यादा प्यार करूंगा. कई लोग इस वीडियो को देखकर हार्ट इमोजी कमेंट करके अपना रिएक्शन दें रहे हैं.

ये भी पढ़ें-Video: जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल