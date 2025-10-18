एक्सप्लोरर
Three Parent Babies: इस टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ बच्चा तो दो नहीं तीन होंगे बॉयोलॉजिकल पैरेंट्स, जानकर चौंक जाएंगे आप
Three Parent Babies: विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी तकनीक भी है जिसका इस्तेमाल करके अगर बच्चों को जन्म दिया जाए तो उस बच्चे के दो नहीं बल्कि तीन जैविक माता-पिता होते हैं. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.
Three Parent Babies: माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के आने के साथ विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा उछाल आया है. यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें बच्चों के दो नहीं बल्कि तीन जैविक माता-पिता होते हैं. आइए जानते हैं क्या है यह प्रक्रिया और कैसे करती है काम.
Published at : 18 Oct 2025 04:04 PM (IST)
इस टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ बच्चा तो दो नहीं तीन होंगे बॉयोलॉजिकल पैरेंट्स, जानकर चौंक जाएंगे आप
