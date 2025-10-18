माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है हर मानव कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है. ज्यादातर डीएनए के विपरीत यह डीएनए विशेष रूप से मां से विरासत में मिलता है. जब इसमें दोषपूर्ण जीव होते हैं तो इससे मधुमेह, बहरापन, लीवर की परेशानी और दिल से संबंधित गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को इन विकारों को बच्चों में जाने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है.