वक्त से पहले प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो कितना बचता है पैसा?, जानें पूरा हिसाब-किताब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रधानमंत्री ने भोगपुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, पांच माह पहले पूरा।

परियोजना ने निर्माण-ब्याज पर ₹150-170 करोड़ की अनुमानित बचत की।

शीघ्र परिचालन से ₹50-80 करोड़ अतिरिक्त राजस्व, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

कुल प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ ₹210-250 करोड़, कई क्षेत्रों को फायदा।

Bhogapuram Airport Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में नए बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे तय समय से 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया. इससे कमर्शियल संचालन योजना से पहले शुरू हो सका. किसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना को उसकी समय सीमा से पहले पूरा करने से न सिर्फ सार्वजनिक सेवा में तेजी आती है बल्कि काफी ज्यादा वित्तीय बचत भी होती है. आइए जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर देने पर अंदाजन कितना फायदा हो सकता है.

निर्माण और परिचालन लागत में कमी

बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना में निर्माण अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर दैनिक परिचालन खर्च शामिल होते हैं. लगभग 5000 करोड़ की परियोजना के लिए इंजीनियर, परियोजना प्रबंधन, कर्मचारी, भारी मशीनरी, क्रेन, सुरक्षा, बिजली और साइट रख-रखाव से संबंधित लागत पूरी होने तक जारी रहती है. ऐसा अनुमान है कि हवाई अड्डे को 5 महीने पहले पूरा करके प्रोजेक्ट डेवलपर ने निर्माण और प्रशासनिक खर्च में ₹40 करोड़ से ₹60 करोड़ की बचत की है.

बैंक लोन के ब्याज पर भारी बचत

बुनियादी ढांचा परियोजना को बड़े पैमाने पर बैंक और वित्तीय संस्थान से दीर्घकालिक ऋण के जरिए से वित्त पोषित किया जाता है. अगर इस नए हवाई अड्डे की परियोजना पर ₹3000 करोड़ की उधारी का भी अनुमान लगाएं तो 9% की वार्षिक ब्याज दर को मानते हुए मासिक ब्याज देनदारी लगभग ₹22.5 करोड़ बैठती है. ऐसा अनुमान है कि निर्धारित समय से 5 महीने पहले निर्माण पूरा करने से ब्याज भुगतान में ₹100 करोड़ से ₹110 करोड़ की कमी आएगी.





हवाई अड्डा पहले ही राजस्व अर्जित करना शुरू कर देता है

हवाई अड्डे के पहले चरण में सालाना लगभग 60 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है. क्योंकि कमर्शियल परिचालन 17 अगस्त से शुरू होने वाला है इस वजह से टर्मिनल के अंदर एयरलाइन लैंडिंग शुल्क, यात्री सेवा शुल्क, पार्किंग, कार्गो हैंडलिंग और खुदरा दुकानों से राजस्व मूल योजना से महीनों पहले आना शुरू हो जाएगा. इस शुरूआती परिचालन लाभ से पहले 5 महीना के दौरान अतिरिक्त व्यापार राजस्व में ₹50 करोड़ से ₹80 करोड़ उत्पन्न होने की उम्मीद है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को तुरंत लाभ

जल्दी पूरा होने का प्रभाव हवाई अड्डा संचालक से काफी दूर तक फैलता है. बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से उत्तरी आंध्र, खासकर विशाखापट्टनम-विजयनगरम क्षेत्र में निवेश में तेजी आने की उम्मीद है. तेज परिवहन लिंक से फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों को काफी ज्यादा फायदा होने की संभावना है.

हवाई अड्डा उम्मीद से कई महीने पहले विमानन कर्मचारी, टैक्सी ऑपरेटर, होटल, रेस्टोरेंट, कार्गो ऑपरेटर और दूसरे स्थानीय व्यवसाय के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करता है.

संपत्ति की कीमतों को बढ़ावा मिलता है

प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना अक्सर आसपास के रियल एस्टेट बाजारों को प्रभावित करती हैं. हवाई अड्डे के समय से पहले चालू होने के साथ विजयनगरम विशाखापट्टनम कॉरिडोर के आसपास के व्यावसायिक क्षेत्र में जमीन की कीमतों में 20% से 30% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इससे क्षेत्र को अतिरिक्त आर्थिक फायदा होगा.

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कुल वित्तीय फायदा ढाई सौ करोड़ से ज्यादा हो सकता है

कम निर्माण लागत, कम ब्याज भुगतान और प्रारंभिक व्यावसायिक इनकम को मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि इस हवाई अड्डे को समय से पहले पूरा करने से प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ में 210 करोड़ से 250 करोड़ का फायदा हो सकता है.

जब रोजगार, लॉजिस्टिक्स बचत, बढ़ा हुआ निवेश और उच्च संपत्ति मूल्य जैसे आर्थिक फायदे को भी शामिल किया जाता है तो कुल लाभ 250 करोड़ से 350 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है.





परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने से दीर्घकालिक फायदा मिलता है

तत्काल वित्तीय फायदे के अलावा समय पर या फिर शीघ्र परियोजना पूरी होने से कंपनी के प्रतिष्ठा और परिचालक दक्षता में सुधार होता है. डेवलपर्स देरी के लिए संभावित दंड से बचते हैं, कर्जदाताओं और सरकारों के साथ अपनी विश्वसनीय को मजबूत करते हैं और नई परियोजनाओं के लिए मशीनरी और कुशल जनशक्ति को जल्द ही फिर से तैनात कर सकते हैं. ये फायदे अक्सर उच्च लाभप्रदता और भविष्य के बुनियादी ढांचे के अनुबंध को सुरक्षित करने की बेहतर संभावना में बदल जाते हैं.

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