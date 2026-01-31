क्या आम आदमी भी बुक कर सकता है प्राइवेट प्लेन, इसमें कितना खर्चा आता है?

सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि प्राइवेट जेट सिर्फ उद्योगपतियों या सेलिब्रिटीज के लिए होते हैं. हकीकत यह है कि आम आदमी भी प्राइवेट प्लेन बुक कर सकता है. इसके लिए न तो किसी खास पहचान की जरूरत होती है और न ही सरकारी परमिशन की, बस आपकी जेब मजबूत होनी चाहिए.