क्या आम आदमी भी बुक कर सकता है प्राइवेट प्लेन, इसमें कितना खर्चा आता है?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या आम आदमी भी बुक कर सकता है प्राइवेट प्लेन, इसमें कितना खर्चा आता है?

By : निधि पाल  | Updated at : 31 Jan 2026 06:57 AM (IST)
आसमान में उड़ता प्राइवेट जेट देखकर अक्सर मन में सवाल उठता है कि क्या इसमें सफर करना सिर्फ अरबपतियों के लिए मुमकिन है या आम आदमी भी कभी इस ‘शाही उड़ान’ का अनुभव ले सकता है? क्या वाकई प्राइवेट प्लेन बुक करना इतना मुश्किल और महंगा है, जितना दिखता है? और अगर कोई आम इंसान एक दिन के लिए ही सही, प्राइवेट जेट से उड़ना चाहे तो उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? आइए जानें.

