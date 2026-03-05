हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRussian Crude Oil Shipments: अब रूस पूरी करेगा क्रूड ऑयल की जरूरत, जानें यह किस रूट से आएगा भारत?

Russian Crude Oil Shipments: अब रूस पूरी करेगा क्रूड ऑयल की जरूरत, जानें यह किस रूट से आएगा भारत?

Russian Crude Oil Shipments: इस तेल संकट के दौरान रूस ने भारत की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल अब रूस से क्रूड ऑयल भारत आ रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसका रूट.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

Russian Crude Oil Shipments: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे झगड़े के दौरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उतार चढ़ाव तेजी से बढ़ रहा है. दुनिया के सबसे जरूरी तेल सप्लाई रूट में से एक होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही बढ़ते सिक्योरिटी रिस्क की वजह से काफी ज्यादा धीमी हो चुकी है. इस वजह से भारत समेत कई देशों में तेल संकट की आशंका बढ़ गई है. इसी बीच रूस एक बार फिर से कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखकर भारत की मदद के लिए आगे आया है. आइए जानते हैं कि किस रूट से क्रूड ऑयल भारत आ रहा है.

भारत को रूस की इमरजेंसी तेल सप्लाई 

रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को लगभग 9.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल भेजने का इंतजाम किया है. इस इमरजेंसी सप्लाई का मकसद ऐसे समय में भारत की एनर्जी जरूरतों को स्थिर करना है जब मिडिल ईस्ट के शिपिंग रूट खतरे में हैं.

यह शिपमेंट इस वजह से जरूरी है क्योंकि भारत अपना लगभग 40% कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट के जरिए इंपोर्ट करता है. इस पतले पानी के रास्ते में कोई भी लंबे समय तक रुकावट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर काफी बुरा असर डाल सकती है.

तेल टैंकर पहले से ही भारतीय पानी के पास 

दरअसल रूस जो कच्चा तेल सप्लाई करने का प्लान बना रहा है वह कोई नया सफर शुरू नहीं कर रहा. भारत के पास समुद्री रास्तों से गुजर रहे टैंकरों पर पहले से ही लगभग 9.5 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल लोड किया जा चुका है. अब क्योंकि यह जहाज पहले से ही भारत के काफी करीब हैं इस वजह से वे 2 से 3 हफ्तों में भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंच सकते हैं.

कार्गो शुरुआत में कहीं और जा रहा था 

इनमें से कई टैंकर शुरू में भारत के अलावा दूसरी जगह के लिए रूसी पोर्ट से निकले थे. लेकिन मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के खतरे की वजह से रूस ने इनमें से कुछ शिपमेंट को भारतीय पोर्ट की तरफ मोड़ने का फैसला किया. 

किस रास्ते से आ रहे टैंकर? 

रूसी क्रूड ले जाने वाले तेल टैंकर खुले हिंद महासागर शिपिंग लेन से भारत पहुंचेंगे. क्योंकि यह जहाज पहले से ही भारत की खाड़ी के बाहर तैनात हैं इस वजह से उन्हें होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत नहीं है. फिर महासागर से टैंकर सीधे गुजरात में जामनगर या फिर मुंबई के पास के बंदरगाहों जैसी बड़ी भारतीय रिफाइनरियों और बंदरगाहों पर डॉक कर सकते हैं.

स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 05 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Iran-US War Strait Of Hormuz Crisis Russian Crude Oil Shipments
