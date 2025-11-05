इस जानवर के पैर में होते हैं सेंसर्स, टांगों से टेस्ट करती है अपना खाना

हालांकि, वे केवल फूलों तक सीमित नहीं रहतीं. कभी-कभी सड़ते हुए फलों, पौधों की नमी या यहां तक कि काई से भी पोषण ले लेती हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि तितलियों का यह अनोखा स्वाद पहचानने वाला सिस्टम उन्हें भोजन की गुणवत्ता और उसके स्रोत की पहचान में मदद करता है.