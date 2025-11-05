हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस जानवर के पैर में होते हैं सेंसर्स, टांगों से टेस्ट करती है अपना खाना

इस जानवर के पैर में होते हैं सेंसर्स, टांगों से टेस्ट करती है अपना खाना

Creature Tastes Everything With Feet: तितलियां ऐसा जीव है, जो अपनी जीभ से नहीं, बल्कि पैरों से स्वाद महसूस करती हैं उनके पैरों में मौजूद सेंसर ही बताते हैं कि कौन-सा फूल उनका अगला मीठा ठिकाना होगा.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Nov 2025 12:07 PM (IST)
Creature Tastes Everything With Feet: तितलियां ऐसा जीव है, जो अपनी जीभ से नहीं, बल्कि पैरों से स्वाद महसूस करती हैं उनके पैरों में मौजूद सेंसर ही बताते हैं कि कौन-सा फूल उनका अगला मीठा ठिकाना होगा.

क्या आपने कभी सोचा है कि किसी जीव को अपने खाने का स्वाद चखने के लिए जीभ की जरूरत ही नहीं पड़ती? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन धरती पर ऐसा जीव है जो अपने पैरों से स्वाद महसूस करता है. ये वही रंग-बिरंगी तितली है, जिसे हम खूबसूरती का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसके अंदर छिपा सुपर सेंसर सिस्टम जो कि वैज्ञानिकों को भी चौंका देता है. इस जीव का नाम है तितली, जो कि अपने नाजुक पैरों से तय करती है कि कौन-सा फूल उसका पसंदीदा खाना बनेगा. चलिए जानें.

तितली, जिसे हम अक्सर फूलों के आसपास मंडराते हुए देखते हैं, दिखने में जितनी नाजुक होती है, उतनी ही चतुर भी. आमतौर पर हम सोचते हैं कि स्वाद का एहसास सिर्फ जीभ से होता है, लेकिन तितलियों के मामले में यह बिल्कुल उलटा है.
तितली, जिसे हम अक्सर फूलों के आसपास मंडराते हुए देखते हैं, दिखने में जितनी नाजुक होती है, उतनी ही चतुर भी. आमतौर पर हम सोचते हैं कि स्वाद का एहसास सिर्फ जीभ से होता है, लेकिन तितलियों के मामले में यह बिल्कुल उलटा है.
उनके पैरों में ऐसे विशेष सेंसर्स या रिसेप्टर्स होते हैं, जो किसी भी सतह या फूल को छूते ही उसका स्वाद महसूस कर लेते हैं.
उनके पैरों में ऐसे विशेष सेंसर्स या रिसेप्टर्स होते हैं, जो किसी भी सतह या फूल को छूते ही उसका स्वाद महसूस कर लेते हैं.
दरअसल, जब तितली किसी फूल या फल पर उतरती है, तो उसके पैरों में मौजूद ये सेंसर उस सतह की रासायनिक संरचना को पहचान लेते हैं. अगर फूल में मौजूद रस मीठा और पौष्टिक होता है, तो तितली समझ जाती है कि यह खाने योग्य है.
दरअसल, जब तितली किसी फूल या फल पर उतरती है, तो उसके पैरों में मौजूद ये सेंसर उस सतह की रासायनिक संरचना को पहचान लेते हैं. अगर फूल में मौजूद रस मीठा और पौष्टिक होता है, तो तितली समझ जाती है कि यह खाने योग्य है.
इसके बाद ही वह अपनी लंबी नली जैसी जीभ, जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है, निकालती है और रस पीना शुरू करती है. तितलियों का पसंदीदा भोजन फूलों का अमृत यानी नेक्टर होता है.
इसके बाद ही वह अपनी लंबी नली जैसी जीभ, जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है, निकालती है और रस पीना शुरू करती है. तितलियों का पसंदीदा भोजन फूलों का अमृत यानी नेक्टर होता है.
हालांकि, वे केवल फूलों तक सीमित नहीं रहतीं. कभी-कभी सड़ते हुए फलों, पौधों की नमी या यहां तक कि काई से भी पोषण ले लेती हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि तितलियों का यह अनोखा स्वाद पहचानने वाला सिस्टम उन्हें भोजन की गुणवत्ता और उसके स्रोत की पहचान में मदद करता है.
हालांकि, वे केवल फूलों तक सीमित नहीं रहतीं. कभी-कभी सड़ते हुए फलों, पौधों की नमी या यहां तक कि काई से भी पोषण ले लेती हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि तितलियों का यह अनोखा स्वाद पहचानने वाला सिस्टम उन्हें भोजन की गुणवत्ता और उसके स्रोत की पहचान में मदद करता है.
लेकिन तितलियों की कहानी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है. वे पर्यावरण के संतुलन में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जब वे फूलों से रस पीती हैं, तो अनजाने में एक फूल से दूसरे फूल तक परागकण (pollen) पहुंचा देती हैं.
लेकिन तितलियों की कहानी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है. वे पर्यावरण के संतुलन में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जब वे फूलों से रस पीती हैं, तो अनजाने में एक फूल से दूसरे फूल तक परागकण (pollen) पहुंचा देती हैं.
यह प्रक्रिया परागण कहलाती है, जिसके बिना फलों और बीजों का निर्माण संभव नहीं होता है. इस तरह तितलियां न सिर्फ अपनी भूख मिटाती हैं, बल्कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी अहम योगदान देती हैं.
यह प्रक्रिया परागण कहलाती है, जिसके बिना फलों और बीजों का निर्माण संभव नहीं होता है. इस तरह तितलियां न सिर्फ अपनी भूख मिटाती हैं, बल्कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी अहम योगदान देती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 12:06 PM (IST)
Butterfly Taste Sensors Butterfly Eats With Feet Butterfly Taste Receptors

Photo Gallery

