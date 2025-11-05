एक्सप्लोरर
इस जानवर के पैर में होते हैं सेंसर्स, टांगों से टेस्ट करती है अपना खाना
Creature Tastes Everything With Feet: तितलियां ऐसा जीव है, जो अपनी जीभ से नहीं, बल्कि पैरों से स्वाद महसूस करती हैं उनके पैरों में मौजूद सेंसर ही बताते हैं कि कौन-सा फूल उनका अगला मीठा ठिकाना होगा.
क्या आपने कभी सोचा है कि किसी जीव को अपने खाने का स्वाद चखने के लिए जीभ की जरूरत ही नहीं पड़ती? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन धरती पर ऐसा जीव है जो अपने पैरों से स्वाद महसूस करता है. ये वही रंग-बिरंगी तितली है, जिसे हम खूबसूरती का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसके अंदर छिपा सुपर सेंसर सिस्टम जो कि वैज्ञानिकों को भी चौंका देता है. इस जीव का नाम है तितली, जो कि अपने नाजुक पैरों से तय करती है कि कौन-सा फूल उसका पसंदीदा खाना बनेगा. चलिए जानें.
Published at : 05 Nov 2025 12:06 PM (IST)
