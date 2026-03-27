मिलिट्री ऑपरेशन जीवाश्म ईंधनों पर काफी ज्यादा निर्भर होते हैं. टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और लॉजिस्टिक्स चेन रोजाना भारी मात्रा में ईंधन जलाते हैं. सिर्फ एक लड़ाकू विमान का मिशन उतना कार्बन उत्सर्जित कर सकता है जितना हजारों गाड़ियां करती हैं. यह सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है.