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War Impact On Environment: जंग से पर्यावरण को कितना पहुंचता है नुकसान? मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जान लें जवाब
War Impact On Environment: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही यह जंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर रही है.
War Impact On Environment: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर सिर्फ मानवीय और भू राजनीतिक नुकसान पर ही नहीं पड़ रहा है. इसका बूरा असर पर्यावरण को भी झेलना पड़ रहा है. युद्ध सिर्फ शहरों और इंसानी जानों को ही तबाह नहीं करता, बल्कि यह हवा, पानी, मिट्टी और इकोसिस्टम और लंबे समय तक रहने वाले गहरे जख्म भी छोड़ जाता है. आइए जानते हैं कि इस जंग का असर पर्यावरण पर कैसे पड़ रहा है.
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Published at : 27 Mar 2026 08:19 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion