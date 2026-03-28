सिर्फ इजरायल और भारत ही नहीं, इस देश में भी पाकिस्तानी लोगों की एंट्री पर लगी है रोक

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Pakistan Travel Ban: राष्ट्रीयता के आधार पर यात्रा प्रतिबंध अक्सर भू राजनीति, सुरक्षा चिंता और राजनयिक संबंधों से तय होते हैं. भारत और इजरायल ने भी ऐसी ही कुछ वजहों की वजह से पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं. लेकिन आपको बता दें कि ये अकेले ऐसे देश नहीं हैं. लीबिया, आर्मेनिया और सूडान जैसे कई दूसरे देश भी राजनीतिक तनाव, सुरक्षा जोखिम और राजनीतिक संबंधों की कमी की वजह से पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाते हैं.

लीबिया का पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध

लीबिया ने अपने लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष और अस्थिर सुरक्षा स्थिति की वजह से पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रवेश के सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं. देश के कुछ हिस्सों में अधिकारियों ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि यमन और ईरान जैसे देशों के नागरिकों के लिए भी प्रवेश पर रोक लगा दी है.

आर्मेनिया का पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध

आर्मेनिया एक अनोखे कारण की वजह से अलग है. पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर उसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है. इसकी जड़ नागोर्नो काराबाख संघर्ष में अजरबैजान के प्रति पाकिस्तान के समर्थन में है. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच कोई भी राजनयिक संबंध नहीं है और पाकिस्तानी लोग आमतौर पर आर्मेनिया में प्रवेश नहीं कर सकते.

सूडान की सीमाएं बंद

सूडान में जारी हिंसा और नागरिक शांति की वजह से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी गई है. हवाई अड्डे और सीमाओं पर अस्थिरता का असर होने की वजह से पाकिस्तानियों के लिए फिलहाल देश में यात्रा करना संभव नहीं है.

यूएई में वीजा प्रतिबंध

संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नीतियों को और सख्त कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अवैध गतिविधि और वीजा के गलत इस्तेमाल से जुड़ी चिंताओं की वजह से प्रतिबंध लगाए गए हैं.

क्या है भारत और इजरायल की स्थिति?

भारत ने 2025 में सुरक्षा से संबंधित घटनाओं के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित करके एक सख्त रुख अपनाया है. मौजूदा परिस्थितियों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच यात्रा पर प्रतिबंध जारी है.

इसी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ तौर से लिखा होता है कि वह इजरायल को छोड़कर किसी भी देश के लिए मान्य है. क्योंकि पाकिस्तान और इजरायल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है इस वजह से सामान्य यात्रा की अनुमति नहीं है.

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