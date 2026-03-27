रीठा यानी कि सोप नट प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक क्लींजर में से एक था. जब इसे पानी में भिगोया या फिर उबाला जाता था तो यह साबुन जैसा ही प्राकृतिक झाग बनाता था. इससे यह बिना किसी तेज केमिकल के त्वचा और बालों को साफ करने के लिए सही था.