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Soap History: जब नहीं था साबुन तब कैसे नहाते थे भारत के लोग, जानें कितना पुराना है इसका इतिहास?
Soap History: भारत में आधुनिक साबुन का इतिहास 130 साल पुराना है. लेकिन जब साबुन नहीं था तब भारत के लोग कैसे नहाते थे? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Soap History: आधुनिक साबुन के बाथरूम की अलमारी में जगह बनाने से काफी पहले भारत के लोग निजी साफ-सफाई की कला में माहिर हो चुके थे. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब साबुन नहीं था तब भारत के लोग किस चीज का इस्तेमाल करके नहाते थे. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 27 Mar 2026 04:23 PM (IST)
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जब नहीं था साबुन तब कैसे नहाते थे भारत के लोग, जानें कितना पुराना है इसका इतिहास?
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion