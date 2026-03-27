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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSoap History: जब नहीं था साबुन तब कैसे नहाते थे भारत के लोग, जानें कितना पुराना है इसका इतिहास?

Soap History: जब नहीं था साबुन तब कैसे नहाते थे भारत के लोग, जानें कितना पुराना है इसका इतिहास?

Soap History: भारत में आधुनिक साबुन का इतिहास 130 साल पुराना है. लेकिन जब साबुन नहीं था तब भारत के लोग कैसे नहाते थे? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Mar 2026 04:23 PM (IST)
Soap History: भारत में आधुनिक साबुन का इतिहास 130 साल पुराना है. लेकिन जब साबुन नहीं था तब भारत के लोग कैसे नहाते थे? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Soap History: आधुनिक साबुन के बाथरूम की अलमारी में जगह बनाने से काफी पहले भारत के लोग निजी साफ-सफाई की कला में माहिर हो चुके थे. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब साबुन नहीं था तब भारत के लोग किस चीज का इस्तेमाल करके नहाते थे. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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रीठा यानी कि सोप नट प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक क्लींजर में से एक था. जब इसे पानी में भिगोया या फिर उबाला जाता था तो यह साबुन जैसा ही प्राकृतिक झाग बनाता था. इससे यह बिना किसी तेज केमिकल के त्वचा और बालों को साफ करने के लिए सही था.
रीठा यानी कि सोप नट प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक क्लींजर में से एक था. जब इसे पानी में भिगोया या फिर उबाला जाता था तो यह साबुन जैसा ही प्राकृतिक झाग बनाता था. इससे यह बिना किसी तेज केमिकल के त्वचा और बालों को साफ करने के लिए सही था.
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शिकाकाई जिसे अक्सर बालों का फल भी कहा जाता है, बालों को साफ करने के पारंपरिक तरीकों का एक बड़ा हिस्सा था. यह गंदगी और ज्यादा तेल को असरदार तरीके से हटाता था. इसी के साथ यह सिर की त्वचा का प्राकृतिक संतुलन भी बनाए रखता था.
शिकाकाई जिसे अक्सर बालों का फल भी कहा जाता है, बालों को साफ करने के पारंपरिक तरीकों का एक बड़ा हिस्सा था. यह गंदगी और ज्यादा तेल को असरदार तरीके से हटाता था. इसी के साथ यह सिर की त्वचा का प्राकृतिक संतुलन भी बनाए रखता था.
Published at : 27 Mar 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Indian Culture Soap History Multani Mitti

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