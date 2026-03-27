हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएक किलो PNG या LPG... किसमें कितने दिन बनता है खाना, कौन है ज्यादा किफायती?

एक किलो PNG या LPG... किसमें कितने दिन बनता है खाना, कौन है ज्यादा किफायती?

मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ईरान के रास्ते गैस और तेल की सप्लाई बाधित हुई, जिससे भारत में भी गैस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. गैस की दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार कई तरीके अपना रही है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Mar 2026 10:10 AM (IST)
मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ईरान के रास्ते गैस और तेल की सप्लाई बाधित हुई, जिससे भारत में भी गैस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. गैस की दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार कई तरीके अपना रही है.

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है. वहीं इस तनाव के असर से भारत भी बच नहीं पाया है. दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते ईरान के रास्ते गैस और तेल की सप्लाई बाधित हुई, जिसके चलते भारत में भी लोगों को गैस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि गैस की दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार कई तरीके अपना रही है. केंद्र सरकार ने लोगों को एलपीजी की जगह पीएनजी की ओर रुख करने की अपील भी की है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध है, वहां रहने वाले लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए कहा है.

1/9
एलपीजी और पीएनजी की चर्चा के साथ ही दोनों गैसों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. कई लोग इन दिनों ही गैसों की कीमतों को लेकर भी अनुमान लगा रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 1 किलो पीएनजी या एलपीजी किसमें कितने दिन खाना बनता है और कौन ज्यादा किफायती है.
एलपीजी और पीएनजी की चर्चा के साथ ही दोनों गैसों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. कई लोग इन दिनों ही गैसों की कीमतों को लेकर भी अनुमान लगा रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 1 किलो पीएनजी या एलपीजी किसमें कितने दिन खाना बनता है और कौन ज्यादा किफायती है.
2/9
पीएनजी को स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से मापा जाता है, जबकि एलपीजी को किलो में मापा जाता है. वहीं जैसे बिजली का बिल यूनिट के हिसाब से आता है, इस तरह पीएनजी का बिल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी एससीएम गैस इस्तेमाल की है.
पीएनजी को स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से मापा जाता है, जबकि एलपीजी को किलो में मापा जाता है. वहीं जैसे बिजली का बिल यूनिट के हिसाब से आता है, इस तरह पीएनजी का बिल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी एससीएम गैस इस्तेमाल की है.
Published at : 27 Mar 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
PNG Vs LPG Comparison Which Gas Is Cheaper PNG Vs LPG Cost Kitchen Gas Comparison

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Qatar Currency Value: कतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
कतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?
24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?
जनरल नॉलेज
Fuel Safety: क्या पानी की टंकी या किसी बर्तन में भरवा सकते हैं पेट्रोल, क्या है नियम?
क्या पानी की टंकी या किसी बर्तन में भरवा सकते हैं पेट्रोल, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
बीच समंदर में कैसे स्थिर रहता है इतना भारी जहाज, क्या शिप रुकने पर भी चालू रहता है इंजन?
बीच समंदर में कैसे स्थिर रहता है इतना भारी जहाज, क्या शिप रुकने पर भी चालू रहता है इंजन?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूकंप से डोली धरती, भारत में महसूस किए गए झटके, जानें कितनी रही तीव्रता
भूकंप से डोली धरती, भारत में महसूस किए गए झटके, जानें कितनी रही तीव्रता
महाराष्ट्र
Thane News: ठाणे में ‘लॉकडाउन’ की फर्जी खबर से हड़कंप, पुलिस के हत्थे चढ़ा अफवाह फैलाने वाला युवक
ठाणे में ‘लॉकडाउन’ की फर्जी खबर से मचा हड़कंप, पुलिस के हत्थे चढ़ा अफवाह फैलाने वाला युवक
विश्व
Pakistan Laser Weapon: पाकिस्तान करने जा रहा लेजर वेपन डील, कौन कर रहा उसकी मदद, भारत को कितना खतरा?
पाकिस्तान करने जा रहा लेजर वेपन डील, कौन कर रहा उसकी मदद, भारत को कितना खतरा?
स्पोर्ट्स
दुनिया के सामने हुई PSL की फजीहत, बीच मैच में जर्सी का रंग निकला, सफेद बॉल बनी गुलाबी
दुनिया के सामने हुई PSL की फजीहत, बीच मैच में जर्सी का रंग निकला, सफेद बॉल बनी गुलाबी
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 8 Worldwide: दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ का भौकाल, 8वें दिन 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के 3 साल पुराने रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
विश्व
अमेरिका के दोस्त पर इजरायली हमला! तेहरान में पाकिस्तान की जमीन पर एयरस्ट्राइक से हड़कंप, नेतन्याहू की गलती या साजिश?
अमेरिका के दोस्त पर इजरायली हमला! तेहरान में पाकिस्तान की जमीन पर एयरस्ट्राइक से हड़कंप, हाई अलर्ट
ट्रेंडिंग
पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते... महिला की सरेआम गुंडागर्दी, ईंट लेकर कूच दी बाइक; वीडियो वायरल
पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते... महिला की सरेआम गुंडागर्दी, ईंट लेकर कूच दी बाइक; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?
आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget