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एक किलो PNG या LPG... किसमें कितने दिन बनता है खाना, कौन है ज्यादा किफायती?
मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ईरान के रास्ते गैस और तेल की सप्लाई बाधित हुई, जिससे भारत में भी गैस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. गैस की दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार कई तरीके अपना रही है.
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है. वहीं इस तनाव के असर से भारत भी बच नहीं पाया है. दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते ईरान के रास्ते गैस और तेल की सप्लाई बाधित हुई, जिसके चलते भारत में भी लोगों को गैस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि गैस की दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार कई तरीके अपना रही है. केंद्र सरकार ने लोगों को एलपीजी की जगह पीएनजी की ओर रुख करने की अपील भी की है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध है, वहां रहने वाले लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए कहा है.
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Published at : 27 Mar 2026 10:10 AM (IST)
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