एक किलो PNG या LPG... किसमें कितने दिन बनता है खाना, कौन है ज्यादा किफायती?

एलपीजी और पीएनजी की चर्चा के साथ ही दोनों गैसों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. कई लोग इन दिनों ही गैसों की कीमतों को लेकर भी अनुमान लगा रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 1 किलो पीएनजी या एलपीजी किसमें कितने दिन खाना बनता है और कौन ज्यादा किफायती है.