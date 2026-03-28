Farming in space: टेक्सस यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्चर्स ने चंद्रमा की सतह जैसी मिट्टी तैयार कर उसमें काबुली चने की माइल्स किस्म उगाने की कोशिश की है. यह किस्म अंतरिक्ष जैसे माहौल में खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है. इस प्रयोग में ऐसे मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें चंद्र धूल जैसे पदार्थ की ज्यादा की मात्रा ज्यादा थी.