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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFarming in space: क्या है स्पेस फार्मिंग, जिसका ट्रायल कामयाब! क्या है चांद पर चने उगाने का प्लान?

Farming in space: क्या है स्पेस फार्मिंग, जिसका ट्रायल कामयाब! क्या है चांद पर चने उगाने का प्लान?

Farming in space: टेक्सस यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्चर्स ने चंद्रमा की सतह जैसी मिट्टी तैयार कर उसमें काबुली चने की माइल्स किस्म उगाने की कोशिश की है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 28 Mar 2026 03:57 PM (IST)
Farming in space: टेक्सस यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्चर्स ने चंद्रमा की सतह जैसी मिट्टी तैयार कर उसमें काबुली चने की माइल्स किस्म उगाने की कोशिश की है.

स्पेस में जीवन के तलाश में वैज्ञानिक लंबे समय से कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं. इन रिसर्च में वैज्ञानिक सफल भी हुए हैं. अब वहां खाने की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है. इसी दिशा में एक बहुत जरूरी प्रयोग में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है. एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा जैसी नकली मिट्टी में चने उगाने में सफलता हासिल की है. इस रिसर्च ने स्पेस फार्मिंग यानी अंतरिक्ष में खेती की संभावनाओं को नई दिशा दी है.

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Farming in space: टेक्सस यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्चर्स ने चंद्रमा की सतह जैसी मिट्टी तैयार कर उसमें काबुली चने की माइल्स किस्म उगाने की कोशिश की है. यह किस्म अंतरिक्ष जैसे माहौल में खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है. इस प्रयोग में ऐसे मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें चंद्र धूल जैसे पदार्थ की ज्यादा की मात्रा ज्यादा थी. 
Farming in space: टेक्सस यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्चर्स ने चंद्रमा की सतह जैसी मिट्टी तैयार कर उसमें काबुली चने की माइल्स किस्म उगाने की कोशिश की है. यह किस्म अंतरिक्ष जैसे माहौल में खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है. इस प्रयोग में ऐसे मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें चंद्र धूल जैसे पदार्थ की ज्यादा की मात्रा ज्यादा थी. 
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नतीजों में पाया गया है कि 75 प्रतिशत तक इस मिट्टी में भी चने उगाए जा सकते हैं. आपको बता दें कि स्पेस फार्मिंग का मतलब अंतरिक्ष या दूसरे ग्रहों पर फसल उगाना है, ताकि वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा भोजन मिल सके.
नतीजों में पाया गया है कि 75 प्रतिशत तक इस मिट्टी में भी चने उगाए जा सकते हैं. आपको बता दें कि स्पेस फार्मिंग का मतलब अंतरिक्ष या दूसरे ग्रहों पर फसल उगाना है, ताकि वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा भोजन मिल सके.
Published at : 28 Mar 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
SPACE Farming In Space Space Farming Concept Crops On Moon

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