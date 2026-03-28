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Farming in space: क्या है स्पेस फार्मिंग, जिसका ट्रायल कामयाब! क्या है चांद पर चने उगाने का प्लान?
Farming in space: टेक्सस यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्चर्स ने चंद्रमा की सतह जैसी मिट्टी तैयार कर उसमें काबुली चने की माइल्स किस्म उगाने की कोशिश की है.
स्पेस में जीवन के तलाश में वैज्ञानिक लंबे समय से कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं. इन रिसर्च में वैज्ञानिक सफल भी हुए हैं. अब वहां खाने की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है. इसी दिशा में एक बहुत जरूरी प्रयोग में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है. एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा जैसी नकली मिट्टी में चने उगाने में सफलता हासिल की है. इस रिसर्च ने स्पेस फार्मिंग यानी अंतरिक्ष में खेती की संभावनाओं को नई दिशा दी है.
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Published at : 28 Mar 2026 03:57 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion