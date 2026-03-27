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Petrol Purchase Limit: एक दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकता है आम आदमी, क्या इसको लेकर भी है नियम?
Petrol Purchase Limit: मिडिल लिस्ट में चल रहे तनाव और ईंधन की सप्लाई की अनिश्चितता के बीच आइए जानते हैं कि भारत में लोग 1 दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं. जानें क्या हैं नियम.
Petrol Purchase Limit: जैसे-जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और ईंधन की सप्लाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, भारत के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की घबराहट में खरीदारी शुरू हो गई है. इसी बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि एक आम आदमी एक दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 27 Mar 2026 03:23 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion