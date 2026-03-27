रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आप कितना भी पेट्रोल खरीद सकते हैं. इसकी कोई भी कानूनी सीमा नहीं है. बस शर्त यह है कि उसे सीधे आपकी गाड़ी में भरा जा रहा हो. जरूरत पड़ने पर आप दिन में कई बार ईंधन भरवा सकते हैं. लेकिन इसकी मात्रा आपकी गाड़ी की टंकी की क्षमता तक ही सीमित रहेगी.