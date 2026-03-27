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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPetrol Purchase Limit: एक दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकता है आम आदमी, क्या इसको लेकर भी है नियम?

Petrol Purchase Limit: एक दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकता है आम आदमी, क्या इसको लेकर भी है नियम?

Petrol Purchase Limit: मिडिल लिस्ट में चल रहे तनाव और ईंधन की सप्लाई की अनिश्चितता के बीच आइए जानते हैं कि भारत में लोग 1 दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं. जानें क्या हैं नियम.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Mar 2026 03:23 PM (IST)
Petrol Purchase Limit: मिडिल लिस्ट में चल रहे तनाव और ईंधन की सप्लाई की अनिश्चितता के बीच आइए जानते हैं कि भारत में लोग 1 दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं. जानें क्या हैं नियम.

Petrol Purchase Limit: जैसे-जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और ईंधन की सप्लाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, भारत के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की घबराहट में खरीदारी शुरू हो गई है. इसी बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि एक आम आदमी एक दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आप कितना भी पेट्रोल खरीद सकते हैं. इसकी कोई भी कानूनी सीमा नहीं है. बस शर्त यह है कि उसे सीधे आपकी गाड़ी में भरा जा रहा हो. जरूरत पड़ने पर आप दिन में कई बार ईंधन भरवा सकते हैं. लेकिन इसकी मात्रा आपकी गाड़ी की टंकी की क्षमता तक ही सीमित रहेगी.
रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आप कितना भी पेट्रोल खरीद सकते हैं. इसकी कोई भी कानूनी सीमा नहीं है. बस शर्त यह है कि उसे सीधे आपकी गाड़ी में भरा जा रहा हो. जरूरत पड़ने पर आप दिन में कई बार ईंधन भरवा सकते हैं. लेकिन इसकी मात्रा आपकी गाड़ी की टंकी की क्षमता तक ही सीमित रहेगी.
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जब आप पेट्रोल अलग से खरीदते हैं तो पेट्रोल पंप आमतौर पर सिर्फ थोड़ी मात्रा में ही पेट्रोल दे सकते हैं. यह मात्रा सिर्फ दो से पांच लीटर के बीच होती है. खास मामलों में यह मात्रा 10 लीटर तक भी हो सकती है. लेकिन इसके लिए आपके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए.
जब आप पेट्रोल अलग से खरीदते हैं तो पेट्रोल पंप आमतौर पर सिर्फ थोड़ी मात्रा में ही पेट्रोल दे सकते हैं. यह मात्रा सिर्फ दो से पांच लीटर के बीच होती है. खास मामलों में यह मात्रा 10 लीटर तक भी हो सकती है. लेकिन इसके लिए आपके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए.
Published at : 27 Mar 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
US Israel Iran War Petrol Purchase Limit Fuel Rules

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