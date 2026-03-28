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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: वर्दी मिलने पर छोटे भाई ने किया बड़े भाई को सलाम, पासिंग आउट परेड का इमोशनल वीडियो वायरल

Video: वर्दी मिलने पर छोटे भाई ने किया बड़े भाई को सलाम, पासिंग आउट परेड का इमोशनल वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुंबई पुलिस की पासिंग आउट परेड चल रही है. एक जवान पूरी वर्दी में, सिर पर प्लूम लगाए, मार्च करता हुआ आगे बढ़ता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 28 Mar 2026 07:24 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं. यह वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असली जिंदगी का एक खूबसूरत और भावुक पल है, जहां फर्ज, सम्मान और भाईचारे का अनोखा संगम देखने को मिला. मुंबई पुलिस की पासिंग आउट परेड के दौरान कैद हुआ यह नजारा लोगों के दिलों को छू रहा है. एक छोटे भाई ने वर्दी में खड़े होकर अपने बड़े भाई को सलाम किया, और उस पल में छिपी भावनाएं हर किसी को भावुक कर रही हैं.

परेड में छोटे भाई ने बड़े भाई को किया सलाम

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुंबई पुलिस की पासिंग आउट परेड चल रही है. एक जवान पूरी वर्दी में, सिर पर प्लूम लगाए, मार्च करता हुआ आगे बढ़ता है. सामने उसके बड़े भाई खड़े होते हैं, जो एक फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम करते हैं. जैसे ही छोटा भाई उनके सामने पहुंचता है, वह पूरी शान से उन्हें सलाम करता है, लेकिन उसी पल उसकी आंखें भर आती हैं. यह दृश्य इतना सच्चा और भावुक है कि देखने वाले खुद को रोक नहीं पा रहे.

 
 
 
 
 
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भावनाओं से भरा पल बना खास

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर असलम शेख नाम के यूजर ने शेयर किया है, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. इस पल में केवल एक सलाम नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, संघर्ष और भाई के प्रति सम्मान साफ दिखाई देता है. छोटा भाई अपनी सफलता के उस खास पल को अपने बड़े भाई के साथ बांटता है, जिसने शायद हमेशा उसका साथ दिया होगा. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों में खास जगह बना रहा है.

यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई भावनाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए हैं. कोई इसे “भाईचारे की सबसे खूबसूरत मिसाल” बता रहा है, तो कोई कह रहा है “इससे प्यारा पल नहीं हो सकता”. कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो देखकर उनकी आंखें भी नम हो गईं. कुल मिलाकर यह वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुका है, जो हर किसी के दिल को छू रहा है.

यह भी पढ़ें: Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

Published at : 28 Mar 2026 07:24 PM (IST)
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