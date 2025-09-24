हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Brazil Mosquito Factory: फैक्टरी में मच्छर पैदा कर रहा ब्राजील, जानें क्यों कर रहा ऐसा?

Brazil Mosquito Factory: फैक्टरी में मच्छर पैदा कर रहा ब्राजील, जानें क्यों कर रहा ऐसा?

Brazil Mosquito Factory: ब्राजील ने मच्छरों की एक सुपर फैक्ट्री खोली है. आइए जानते हैं कि इस बायो फैक्ट्री को खोलने के पीछे क्या उद्देश्य है और क्या होंगे इससे फायदे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 24 Sep 2025 04:10 PM (IST)
Brazil Mosquito Factory: ब्राजील ने मच्छरों की एक सुपर फैक्ट्री खोली है. आइए जानते हैं कि इस बायो फैक्ट्री को खोलने के पीछे क्या उद्देश्य है और क्या होंगे इससे फायदे.

Brazil Mosquito Factory: ब्राजील ने कुरीटिबा शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर बायो फैक्ट्री का उद्घाटन किया है. आपको बता दें कि यह सुपर फैक्ट्री हर हफ्ते लाखों मच्छर पैदा कर रही है. लेकिन ये कोई साधारण मच्छर नहीं हैं. इन मच्छरों में वुलबैकिया बैक्टीरिया है. यह एक प्राकृतिक सूक्ष्मजीव है जो मच्छरों के शरीर में डेंगू, जिका और चिकनगुनिया जैसे वायरस को फैलने से रोकता है. इस कदम के बाद लगभग 14 मिलियन लोगों को इन खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकेगा. आइए जानते हैं की कैसे कर रही है यह बायो फैक्ट्री काम.

ब्राजील का कुरिटिबा अब दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर उत्पादन केंद्र बन चुका है. यह 3500 वर्ग मीटर में फैला है. इस फैक्ट्री में 70 कर्मचारी काम करते हैं. यहां वुलबैकिया वाले मच्छरों को पैदा किया जा रहा है.
ब्राजील का कुरिटिबा अब दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर उत्पादन केंद्र बन चुका है. यह 3500 वर्ग मीटर में फैला है. इस फैक्ट्री में 70 कर्मचारी काम करते हैं. यहां वुलबैकिया वाले मच्छरों को पैदा किया जा रहा है.
यहां पर हर हफ्ते लगभग 100 मिलियन मच्छर अंडे पैदा करते हैं. यह मच्छर पर्यावरण में छोड़े जाने के बाद वायरस से लड़ने के लिए सुरक्षात्मक बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं.
यहां पर हर हफ्ते लगभग 100 मिलियन मच्छर अंडे पैदा करते हैं. यह मच्छर पर्यावरण में छोड़े जाने के बाद वायरस से लड़ने के लिए सुरक्षात्मक बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं.
वुलबैकिया एक प्राकृतिक बैक्टीरिया होता है जो 60% से ज्यादा कीड़ों में पाया जाता है. जबीन मच्छरों में डाला जाता है तो यह कीड़ों के अंदर वायरस को फैलने से रोकता है.
वुलबैकिया एक प्राकृतिक बैक्टीरिया होता है जो 60% से ज्यादा कीड़ों में पाया जाता है. जबीन मच्छरों में डाला जाता है तो यह कीड़ों के अंदर वायरस को फैलने से रोकता है.
इन तैयार किए गए मच्छरों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में छोड़ा जाता है जहां में जंगली मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं. इसके बाद मच्छरों की अगली पीढ़ी में वुलबैकिया बैक्टीरिया पहले से तैयार मिलेगा.
इन तैयार किए गए मच्छरों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में छोड़ा जाता है जहां में जंगली मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं. इसके बाद मच्छरों की अगली पीढ़ी में वुलबैकिया बैक्टीरिया पहले से तैयार मिलेगा.
ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहले ही आठ शहरों में इस विधि को लागू कर दिया गया है. इसके बाद 5 मिलियन लोग सुरक्षित हुए हैं और निटेरोई में डेंगू के मामले 69% कम हुए हैं.
ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहले ही आठ शहरों में इस विधि को लागू कर दिया गया है. इसके बाद 5 मिलियन लोग सुरक्षित हुए हैं और निटेरोई में डेंगू के मामले 69% कम हुए हैं.
इस परियोजना को वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, ऑस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन और पराना इंस्टिट्यूट ऑफ मॉलेक्युलर बायोलॉजी मिलकर संभाल रहे हैं. इस कदम के बाद घातक बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी.
इस परियोजना को वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, ऑस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन और पराना इंस्टिट्यूट ऑफ मॉलेक्युलर बायोलॉजी मिलकर संभाल रहे हैं. इस कदम के बाद घातक बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी.
Published at : 24 Sep 2025 04:10 PM (IST)
Brazil Mosquito Factory Wolbachia Mosquitoes Dengue Prevention Brazil

Embed widget