Brazil Mosquito Factory: फैक्टरी में मच्छर पैदा कर रहा ब्राजील, जानें क्यों कर रहा ऐसा?
Brazil Mosquito Factory: ब्राजील ने मच्छरों की एक सुपर फैक्ट्री खोली है. आइए जानते हैं कि इस बायो फैक्ट्री को खोलने के पीछे क्या उद्देश्य है और क्या होंगे इससे फायदे.
Brazil Mosquito Factory: ब्राजील ने कुरीटिबा शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर बायो फैक्ट्री का उद्घाटन किया है. आपको बता दें कि यह सुपर फैक्ट्री हर हफ्ते लाखों मच्छर पैदा कर रही है. लेकिन ये कोई साधारण मच्छर नहीं हैं. इन मच्छरों में वुलबैकिया बैक्टीरिया है. यह एक प्राकृतिक सूक्ष्मजीव है जो मच्छरों के शरीर में डेंगू, जिका और चिकनगुनिया जैसे वायरस को फैलने से रोकता है. इस कदम के बाद लगभग 14 मिलियन लोगों को इन खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकेगा. आइए जानते हैं की कैसे कर रही है यह बायो फैक्ट्री काम.
24 Sep 2025 04:10 PM (IST)
