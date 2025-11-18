हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Silver Reserves: भारत के इन राज्यों में छिपा है सबसे ज्यादा सोना-चांदी, जाने कितना बड़ा है भंडार

Gold Silver Reserves: भारत के इन राज्यों में छिपा है सबसे ज्यादा सोना-चांदी, जाने कितना बड़ा है भंडार

Gold Silver Reserves: बिहार में सोने का सबसे बड़ा भंडार और राजस्थान में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है. आइए जानते हैं कि यहां कितना सोना चांदी पाया जाता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Gold Silver Reserves: बिहार में सोने का सबसे बड़ा भंडार और राजस्थान में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है. आइए जानते हैं कि यहां कितना सोना चांदी पाया जाता है.

Gold Silver Reserves: सोने और चांदी के मामले में भारत के दो राज्य अपना दबदबा बनाए हुए हैं. एक राज्य के पास देश में अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है और दूसरे राज्य में सबसे बड़ा चांदी भंडार. आइए जानते हैं दोनों राज्यों के बारे में पूरी जानकारी.

1/6
सोने के भंडारण में बिहार राज्य टॉप पर है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक देश का 44% सोना इसी राज्य में है. अकेले जमुई जिले में ही लगभग 222.8 मिलियन टन सोने के अयस्क हैं. वहीं अगर चांदी के भंडारण बात करें तो राजस्थान देश में सबसे आगे है. आइए जानते इस बारे में पूरी जानकारी.
सोने के भंडारण में बिहार राज्य टॉप पर है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक देश का 44% सोना इसी राज्य में है. अकेले जमुई जिले में ही लगभग 222.8 मिलियन टन सोने के अयस्क हैं. वहीं अगर चांदी के भंडारण बात करें तो राजस्थान देश में सबसे आगे है. आइए जानते इस बारे में पूरी जानकारी.
2/6
जमुई में सोने के भंडार का आकार काफी बड़ा है. कई देशों के पास ऐसे भंडार का एक अंश तक नहीं है. हालांकि बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से पूरे पैमाने पर यहां पर खनन में देरी हुई है.
जमुई में सोने के भंडार का आकार काफी बड़ा है. कई देशों के पास ऐसे भंडार का एक अंश तक नहीं है. हालांकि बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से पूरे पैमाने पर यहां पर खनन में देरी हुई है.
3/6
बिहार में सबसे बड़ा भंडार होने के बावजूद भी कर्नाटक भारत का टॉप स्वर्ण उत्पादक राज्य बना हुआ है. यहां के रायचूर में स्थित हुट्टी सोने की खदान काफी सक्रिय है. वहीं चांदी के मामले में राजस्थान सबसे आगे है.
बिहार में सबसे बड़ा भंडार होने के बावजूद भी कर्नाटक भारत का टॉप स्वर्ण उत्पादक राज्य बना हुआ है. यहां के रायचूर में स्थित हुट्टी सोने की खदान काफी सक्रिय है. वहीं चांदी के मामले में राजस्थान सबसे आगे है.
4/6
भारत का लगभग 86% चांदी अयस्क राजस्थान में ही है. राजस्थान न सिर्फ चांदी से समृद्ध है बल्कि यह देश का शीर्ष उत्पादक भी है.
भारत का लगभग 86% चांदी अयस्क राजस्थान में ही है. राजस्थान न सिर्फ चांदी से समृद्ध है बल्कि यह देश का शीर्ष उत्पादक भी है.
5/6
सबसे बड़ा चांदी भंडार उदयपुर के जावर खदान में है. यह खदान सदियों से चांदी और जस्ता का उत्पादन कर रही है.
सबसे बड़ा चांदी भंडार उदयपुर के जावर खदान में है. यह खदान सदियों से चांदी और जस्ता का उत्पादन कर रही है.
6/6
अगर सोने की ही बात करें तो राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3% और आंध्र प्रदेश में भी 3% सोने का भंडारण है.
अगर सोने की ही बात करें तो राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3% और आंध्र प्रदेश में भी 3% सोने का भंडारण है.
Published at : 18 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Bihar Gold Rajasthan Silver Gold Mining India

Embed widget