सोने के भंडारण में बिहार राज्य टॉप पर है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक देश का 44% सोना इसी राज्य में है. अकेले जमुई जिले में ही लगभग 222.8 मिलियन टन सोने के अयस्क हैं. वहीं अगर चांदी के भंडारण बात करें तो राजस्थान देश में सबसे आगे है. आइए जानते इस बारे में पूरी जानकारी.