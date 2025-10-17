एक्सप्लोरर
Alcohol Consumption: किस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा पी जाती है शराब, नाम जानकर नहीं होगा यकीन
Alcohol Consumption: इस्लाम शराब को पूरी तरह हराम मानता है, लेकिन इसके बावजूद कई मुस्लिम देशों में शराब का सेवन लगातार बढ़ रहा है. चलिए जानें कि किस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है.
Alcohol Consumption: इस्लाम धर्म में शराब को हराम माना गया है और इसके सेवन, उत्पादन या बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है. कुरान में इसे स्पष्ट रूप से निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि इसे शरीर और आत्मा दोनों के लिए नुकसानदायक माना गया है. इसी वजह से ज्यादातर इस्लामिक देशों में शराब पर सख्त प्रतिबंध है. लेकिन इन कानूनों और धार्मिक मान्यताओं के बावजूद हकीकत यह है कि कई मुस्लिम देशों में चोरी-छुपे शराब का सेवन और कारोबार लगातार बढ़ रहा है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 17 Oct 2025 11:21 AM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या रावण की नगरी लंका में भी मनाई जाती है दिवाली, जानें यहां कैसे होता है जश्न?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या सिर्फ भारत में ही पी जाती है दूध वाली चाय, जानें बाकी देशों की क्या है पसंद
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक दो नहीं, इतने तरह के होते हैं ग्रीन पटाखे, जानें कैसे पहचानें असली और नकली पटाखे?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion