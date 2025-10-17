रिपोर्ट की मानें तो दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश लातविया है, जहां प्रति व्यक्ति औसतन 13.19 लीटर शराब सालाना खपत होती है. इसके बाद मोल्दोवा (12.85 लीटर), जर्मनी, लिथुआनिया और आयरलैंड आते हैं. धर्म के आधार पर देखें तो भारत में सबसे ज्यादा शराब सेवन ईसाई समुदाय के लोग करते हैं, जबकि मुसलमानों में इसका प्रतिशत सबसे कम है.