Fuel Control Switch: प्लेन में कहां लगा होता है फ्यूल कंट्रोल स्विच, क्या इससे कोई भी कर सकता है छेड़छाड़?
Fuel Control Switch: हाल ही में एयर इंडिया के एक विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी समस्या हो गई थी. आइए जानते हैं कि यह स्विच कहां पर होता है और क्या कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है.
Fuel Control Switch: आधुनिक विमानों से जुड़ी हाल की तकनीकी घटनाओं ने एक बार फिर से एवियशन सेफ्टी को सुर्खियों में ला दिया है. एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी एक समस्या सामने आने के बाद लोगों के बीच एक आम सवाल खड़ा हो गया है. आखिर यह स्विच कहां पर होता है और क्या कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Published at : 08 Feb 2026 04:40 PM (IST)
