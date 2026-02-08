हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Fuel Control Switch: हाल ही में एयर इंडिया के एक विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी समस्या हो गई थी. आइए जानते हैं कि यह स्विच कहां पर होता है और क्या कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Feb 2026 04:40 PM (IST)
Fuel Control Switch: आधुनिक विमानों से जुड़ी हाल की तकनीकी घटनाओं ने एक बार फिर से एवियशन सेफ्टी को सुर्खियों में ला दिया है. एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी एक समस्या सामने आने के बाद लोगों के बीच एक आम सवाल खड़ा हो गया है. आखिर यह स्विच कहां पर होता है और क्या कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

आधुनिक जेट लाइनर में फ्यूल कंट्रोल स्विच कॉकपिट के सेंटर कंसोल पर ट्रस्ट लीवर के ठीक नीचे होता है. यह जगह यह पक्का करती है कि सिर्फ पायलट जो इन कंट्रोल के ठीक सामने बैठते हैं, सामान्य या फिर इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान ही उन तक पहुंच सकें.
फ्यूल कंट्रोल स्विच हर इंजन में फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है. इसमें आमतौर पर दो पोजीशन होती हैं. रन और कट ऑफ. रन फ्यूल को फ्लो करने देती है और इंजन को चालू रखती है और कट ऑफ तुरंत फ्यूल की सप्लाई को रोक देती है और इंजन को बंद कर देती है. इस सीधे लिंक की वजह से स्विच को एक जरूरी सेफ्टी कंट्रोल माना जाता है.
Published at : 08 Feb 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Boeing 787 Dreamliner Fuel Control Switch Aircraft Cockpit

