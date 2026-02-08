फ्यूल कंट्रोल स्विच हर इंजन में फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है. इसमें आमतौर पर दो पोजीशन होती हैं. रन और कट ऑफ. रन फ्यूल को फ्लो करने देती है और इंजन को चालू रखती है और कट ऑफ तुरंत फ्यूल की सप्लाई को रोक देती है और इंजन को बंद कर देती है. इस सीधे लिंक की वजह से स्विच को एक जरूरी सेफ्टी कंट्रोल माना जाता है.