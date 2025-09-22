एक्सप्लोरर
50 गज में बनवाना है 1BHK तो कितना लगेगा सीमेंट-सरिया, GST कट से कितना बचा पैसा?
1BHK House Cost: 50 गज में 1BHK घर बनवाना अब आसान हो चुका है. नई जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं, ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि सीमेंट और सरिया पर नई GST दरों से आप हजारों रुपये तक बचा सकते हैं.
1BHK House Cost: भारत में छोटे घर बनवाने की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर 50 गज यानी लगभग 450 वर्ग फुट के क्षेत्र में 1BHK फ्लैट या घर बनवाने की योजना लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है. इस छोटे लेकिन आरामदायक घर का निर्माण अब पहले की तुलना में तकनीकी रूप से आसान हो गया है. हालांकि, सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस तरह का घर बनवाने में कितनी लागत आएगी और नई जीएसटी दरों के बाद कितनी बचत संभव है.
Published at : 22 Sep 2025 03:25 PM (IST)
Tags :Cement Price 1BHK 1BHK House Cost
