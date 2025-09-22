50 गज में बनवाना है 1BHK तो कितना लगेगा सीमेंट-सरिया, GST कट से कितना बचा पैसा?

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है, जबकि स्टील पर यह दर 5 से 12% तक घट चुकी है. इसका मतलब है कि सीमेंट पर लगभग 1,600-2,000 रुपये की बचत संभव है. वहीं 1.5 टन स्टील पर 4,500 से 15,000 रुपये तक की बचत हो सकती है.