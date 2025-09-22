हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज50 गज में बनवाना है 1BHK तो कितना लगेगा सीमेंट-सरिया, GST कट से कितना बचा पैसा?

50 गज में बनवाना है 1BHK तो कितना लगेगा सीमेंट-सरिया, GST कट से कितना बचा पैसा?

1BHK House Cost: 50 गज में 1BHK घर बनवाना अब आसान हो चुका है. नई जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं, ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि सीमेंट और सरिया पर नई GST दरों से आप हजारों रुपये तक बचा सकते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Sep 2025 03:25 PM (IST)
1BHK House Cost: 50 गज में 1BHK घर बनवाना अब आसान हो चुका है. नई जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं, ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि सीमेंट और सरिया पर नई GST दरों से आप हजारों रुपये तक बचा सकते हैं.

1BHK House Cost: भारत में छोटे घर बनवाने की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर 50 गज यानी लगभग 450 वर्ग फुट के क्षेत्र में 1BHK फ्लैट या घर बनवाने की योजना लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है. इस छोटे लेकिन आरामदायक घर का निर्माण अब पहले की तुलना में तकनीकी रूप से आसान हो गया है. हालांकि, सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस तरह का घर बनवाने में कितनी लागत आएगी और नई जीएसटी दरों के बाद कितनी बचत संभव है.

50 गज क्षेत्रफल का 1 BHK आमतौर पर 450 वर्ग फुट के आसपास होता है. मीडियम क्वालिटी की सामग्री और सामान्य मजदूरी के आधार पर प्रति वर्ग फुट लागत लगभग 1500 रुपये मानी जाती है. ऐसे में कुल निर्माण लागत लगभग 6,75,000 रुपये के आसपास हो सकती है.
50 गज क्षेत्रफल का 1 BHK आमतौर पर 450 वर्ग फुट के आसपास होता है. मीडियम क्वालिटी की सामग्री और सामान्य मजदूरी के आधार पर प्रति वर्ग फुट लागत लगभग 1500 रुपये मानी जाती है. ऐसे में कुल निर्माण लागत लगभग 6,75,000 रुपये के आसपास हो सकती है.
यदि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और आधुनिक सुविधाओं का उपयोग किया जाए तो प्रति स्क्वायर फुट लागत 2000-2200 रुपये तक पहुंच सकती है, जिससे कुल खर्चा 9,00,000 से 9,90,000 रुपये के बीच होगा.
यदि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और आधुनिक सुविधाओं का उपयोग किया जाए तो प्रति स्क्वायर फुट लागत 2000-2200 रुपये तक पहुंच सकती है, जिससे कुल खर्चा 9,00,000 से 9,90,000 रुपये के बीच होगा.
1BHK घर के लिए आवश्यक मुख्य निर्माण सामग्री में सीमेंट और सरिया शामिल हैं. 450 वर्ग फुट के लिए लगभग 36 से 45 बैग सीमेंट की जरूरत होती है, जिनकी कीमत 450-500 रुपये प्रति बैग मानी जाए तो कुल लागत 16,200 से 22,500 रुपये तक होती है.
1BHK घर के लिए आवश्यक मुख्य निर्माण सामग्री में सीमेंट और सरिया शामिल हैं. 450 वर्ग फुट के लिए लगभग 36 से 45 बैग सीमेंट की जरूरत होती है, जिनकी कीमत 450-500 रुपये प्रति बैग मानी जाए तो कुल लागत 16,200 से 22,500 रुपये तक होती है.
सरिया यानी स्टील की जरूरत लगभग 1.5 से 2 टन होती है. 1 टन स्टील की कीमत 60,000-65,000 रुपये मानी जाए तो कुल लागत 90,000 से 1,30,000 रुपये तक होगी.
सरिया यानी स्टील की जरूरत लगभग 1.5 से 2 टन होती है. 1 टन स्टील की कीमत 60,000-65,000 रुपये मानी जाए तो कुल लागत 90,000 से 1,30,000 रुपये तक होगी.
सीमेंट और सरिया के अलावा रेत, बजरी, ईंट, प्लास्टर, पाइप और फिटिंग जैसी सामग्री भी जरूरी होती है. इन पर लगभग 2,50,000 से 3,00,000 रुपये का खर्च आता है. इसके अलावा मजदूरी और छोटे उपकरणों का खर्च भी जोड़ना होगा.
सीमेंट और सरिया के अलावा रेत, बजरी, ईंट, प्लास्टर, पाइप और फिटिंग जैसी सामग्री भी जरूरी होती है. इन पर लगभग 2,50,000 से 3,00,000 रुपये का खर्च आता है. इसके अलावा मजदूरी और छोटे उपकरणों का खर्च भी जोड़ना होगा.
सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है, जबकि स्टील पर यह दर 5 से 12% तक घट चुकी है. इसका मतलब है कि सीमेंट पर लगभग 1,600-2,000 रुपये की बचत संभव है. वहीं 1.5 टन स्टील पर 4,500 से 15,000 रुपये तक की बचत हो सकती है.
सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है, जबकि स्टील पर यह दर 5 से 12% तक घट चुकी है. इसका मतलब है कि सीमेंट पर लगभग 1,600-2,000 रुपये की बचत संभव है. वहीं 1.5 टन स्टील पर 4,500 से 15,000 रुपये तक की बचत हो सकती है.
कुल मिलाकर 50 गज 1BHK के निर्माण पर नई GST दरों की वजह से 6,000-17,000 रुपये तक की बचत संभव है.
कुल मिलाकर 50 गज 1BHK के निर्माण पर नई GST दरों की वजह से 6,000-17,000 रुपये तक की बचत संभव है.
Published at : 22 Sep 2025 03:25 PM (IST)
