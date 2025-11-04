एक्सप्लोरर
ड्रग ओवरोज से हर हफ्ते इतनी मौतें, NCRB के आंकड़ों ने किया हैरान
Death Due To Drugs Overdose: भारत में हर हफ्ते लोग ड्रग ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. NCRB के आंकड़े इस बढ़ती समस्या की गंभीरता को उजागर कर रहे हैं.
भारत में ड्रग ओवरडोज अब सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह गई, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बन चुका है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने हाल ही में 2019 से 2023 तक के आंकड़े जारी किए हैं, जो इस समस्या की भयावहता को साफ दिखाते हैं.
Published at : 04 Nov 2025 06:44 PM (IST)
