ड्रग ओवरोज से हर हफ्ते इतनी मौतें, NCRB के आंकड़ों ने किया हैरान

ड्रग ओवरोज से हर हफ्ते इतनी मौतें, NCRB के आंकड़ों ने किया हैरान

Death Due To Drugs Overdose: भारत में हर हफ्ते लोग ड्रग ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. NCRB के आंकड़े इस बढ़ती समस्या की गंभीरता को उजागर कर रहे हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Nov 2025 06:44 PM (IST)
Death Due To Drugs Overdose: भारत में हर हफ्ते लोग ड्रग ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. NCRB के आंकड़े इस बढ़ती समस्या की गंभीरता को उजागर कर रहे हैं.

भारत में ड्रग ओवरडोज अब सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह गई, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बन चुका है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने हाल ही में 2019 से 2023 तक के आंकड़े जारी किए हैं, जो इस समस्या की भयावहता को साफ दिखाते हैं.

NCRB के अनुसार, 2019 से 2023 के बीच हर दिन औसतन 2 लोग ड्रग ओवरडोज की वजह से मरे हैं. यह मतलब है कि हर हफ्ते लगभग 12 लोगों की मौत इसी कारण होती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल कन्फर्म मौतें हैं.
NCRB के अनुसार, 2019 से 2023 के बीच हर दिन औसतन 2 लोग ड्रग ओवरडोज की वजह से मरे हैं. यह मतलब है कि हर हफ्ते लगभग 12 लोगों की मौत इसी कारण होती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल कन्फर्म मौतें हैं.
वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई मामलों की रिपोर्ट नहीं होती या सही तरीके से दर्ज नहीं होती है. लेकिन अगर राज्यों के अनुसार देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी अलग है.
वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई मामलों की रिपोर्ट नहीं होती या सही तरीके से दर्ज नहीं होती है. लेकिन अगर राज्यों के अनुसार देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी अलग है.
शुरुआत में तमिलनाडु ओवरडोज के मामलों में सबसे ऊपर था. 2019 में यहां 108 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि, राज्य ने बाद के वर्षों में सुधार दिखाया और 2023 में यह आंकड़ा घटकर 65 रह गया.
शुरुआत में तमिलनाडु ओवरडोज के मामलों में सबसे ऊपर था. 2019 में यहां 108 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि, राज्य ने बाद के वर्षों में सुधार दिखाया और 2023 में यह आंकड़ा घटकर 65 रह गया.
वहीं पंजाब ने 2022 में इस गंभीर समस्या की चेतावनी दी. उस साल पंजाब में 144 लोगों की मौत हुई, और 2023 में यह संख्या घटकर 89 रह गई.
वहीं पंजाब ने 2022 में इस गंभीर समस्या की चेतावनी दी. उस साल पंजाब में 144 लोगों की मौत हुई, और 2023 में यह संख्या घटकर 89 रह गई.
राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राजस्थान में सालाना मौतें लगभग 60 से 117 के बीच रही, जबकि 2023 में 84 मौतें दर्ज की गईं. मध्यप्रदेश ने 2021 में सूची में प्रवेश किया था, 34 मौतों के साथ, और 2023 में यह बढ़कर 85 मौतें हो गईं.
राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राजस्थान में सालाना मौतें लगभग 60 से 117 के बीच रही, जबकि 2023 में 84 मौतें दर्ज की गईं. मध्यप्रदेश ने 2021 में सूची में प्रवेश किया था, 34 मौतों के साथ, और 2023 में यह बढ़कर 85 मौतें हो गईं.
कुल मिलाकर देखें तो साल 2019 में देश में ड्रग ओवरडोज से 704 मौतें हुईं. 2020 में COVID‑19 लॉकडाउन के चलते यह संख्या घटकर 514 पर आ गई. लेकिन 2021 में मौतों की संख्या फिर बढ़कर 737 हो गई.
कुल मिलाकर देखें तो साल 2019 में देश में ड्रग ओवरडोज से 704 मौतें हुईं. 2020 में COVID‑19 लॉकडाउन के चलते यह संख्या घटकर 514 पर आ गई. लेकिन 2021 में मौतों की संख्या फिर बढ़कर 737 हो गई.
इसके बाद क्रमशः 2022 और 2023 में यह संख्या 681 और 654 रही. ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि ड्रग ओवरडोज अब भी लगातार जीवन संकट बन रहा है, और सिर्फ लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में ही इसमें कमी आती है.
इसके बाद क्रमशः 2022 और 2023 में यह संख्या 681 और 654 रही. ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि ड्रग ओवरडोज अब भी लगातार जीवन संकट बन रहा है, और सिर्फ लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में ही इसमें कमी आती है.
Published at : 04 Nov 2025 06:44 PM (IST)
Drugs Overdose Death Due To Drugs Overdose NCRB Drug Statistics Punjab Drug Overdose

इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
बिहार
Bihar Opinion Polls: बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
क्रिकेट
DSP बनने के बाद क्रिकेटर को कितना वेतन मिलता है? सिराज और दीप्ति शर्मा की सैलरी होश उड़ा देगी
DSP बनने के बाद क्रिकेटर को कितना वेतन मिलता है? सिराज और दीप्ति शर्मा की सैलरी होश उड़ा देगी
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
बिहार
Bihar Opinion Polls: बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
क्रिकेट
DSP बनने के बाद क्रिकेटर को कितना वेतन मिलता है? सिराज और दीप्ति शर्मा की सैलरी होश उड़ा देगी
DSP बनने के बाद क्रिकेटर को कितना वेतन मिलता है? सिराज और दीप्ति शर्मा की सैलरी होश उड़ा देगी
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
ट्रेंडिंग
Rohit Sharma Video Viral: लगता है IPL की स्ट्रेटेजी बन रही! नीता अंबानी के फोन में झांकते दिखे रोहित शर्मा तो यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
लगता है IPL की स्ट्रेटेजी बन रही! नीता अंबानी के फोन में झांकते दिखे रोहित शर्मा तो यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
शिक्षा
एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी तक... भारत की सियासत में एक्टिव हैं JNU के ये प्रोडक्ट
एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी तक... भारत की सियासत में एक्टिव हैं JNU के ये प्रोडक्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
