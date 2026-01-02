फॉर्मेट को 20 ओवर तक सीमित करने का सबसे बड़ा कारण समय था. एक 20 ओवर का मैच आमतौर पर लगभग 3 से 3.5 घंटे में खत्म हो जाता है. यही वजह है कि फैंस काम के बाद पूरी रात बर्बाद किए बिना पूरा मैच देख सकते थे. 25 या 30 ओवर का गेम समय को 4 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी ले जा सकता था.