Cricket Format: 20 ओवर का ही क्यों रखा गया क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट, 25 या 30 ओवर पर क्यों नहीं किया गया फोकस?

Cricket Format: 20 ओवर का ही क्यों रखा गया क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट, 25 या 30 ओवर पर क्यों नहीं किया गया फोकस?

Cricket Format: 20 ओवर का फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट माना जाता है. आइए जानते हैं कि यह 25 या फिर 30 ओवर पर क्यों नहीं सेट किया गया.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Jan 2026 05:42 PM (IST)
Cricket Format: 20 ओवर का फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट माना जाता है. आइए जानते हैं कि यह 25 या फिर 30 ओवर पर क्यों नहीं सेट किया गया.

Cricket Format: जब क्रिकेट को तेज और प्राइम टाइम दर्शकों के लिए फिर से बनाने का फैसला किया गया तो सबसे बड़ा सवाल यह था की गेम को कितना छोटा किया जाना चाहिए जिससे दर्शकों के एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रहे. रिसर्च, ट्रायल और काफी मार्केटिंग लॉजिक के बाद जवाब मिला कि हर टीम के लिए 20 ओवर. आइए जानते हैं की 20 ओवर का ही क्यों रखा गया क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट.

फॉर्मेट को 20 ओवर तक सीमित करने का सबसे बड़ा कारण समय था. एक 20 ओवर का मैच आमतौर पर लगभग 3 से 3.5 घंटे में खत्म हो जाता है. यही वजह है कि फैंस काम के बाद पूरी रात बर्बाद किए बिना पूरा मैच देख सकते थे. 25 या 30 ओवर का गेम समय को 4 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी ले जा सकता था.
फॉर्मेट को 20 ओवर तक सीमित करने का सबसे बड़ा कारण समय था. एक 20 ओवर का मैच आमतौर पर लगभग 3 से 3.5 घंटे में खत्म हो जाता है. यही वजह है कि फैंस काम के बाद पूरी रात बर्बाद किए बिना पूरा मैच देख सकते थे. 25 या 30 ओवर का गेम समय को 4 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी ले जा सकता था.
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा किए गए मार्केट रिसर्च से यह पता लगा कि दर्शक ऐसे मैच चाहते थे जो तेज और लगातार रोमांचक हो. दर्शक धीमे चरणों वाले लंबे फॉर्मेट में दिलचस्पी खो रहे थे.
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा किए गए मार्केट रिसर्च से यह पता लगा कि दर्शक ऐसे मैच चाहते थे जो तेज और लगातार रोमांचक हो. दर्शक धीमे चरणों वाले लंबे फॉर्मेट में दिलचस्पी खो रहे थे.
Published at : 02 Jan 2026 05:42 PM (IST)
