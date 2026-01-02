एक्सप्लोरर
Cricket Format: 20 ओवर का ही क्यों रखा गया क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट, 25 या 30 ओवर पर क्यों नहीं किया गया फोकस?
Cricket Format: 20 ओवर का फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट माना जाता है. आइए जानते हैं कि यह 25 या फिर 30 ओवर पर क्यों नहीं सेट किया गया.
Cricket Format: जब क्रिकेट को तेज और प्राइम टाइम दर्शकों के लिए फिर से बनाने का फैसला किया गया तो सबसे बड़ा सवाल यह था की गेम को कितना छोटा किया जाना चाहिए जिससे दर्शकों के एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रहे. रिसर्च, ट्रायल और काफी मार्केटिंग लॉजिक के बाद जवाब मिला कि हर टीम के लिए 20 ओवर. आइए जानते हैं की 20 ओवर का ही क्यों रखा गया क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट.
Published at : 02 Jan 2026 05:42 PM (IST)
