Kal Ka Rashifal: 4 जनवरी 2026 ग्रहों की चाल से चमकेगा भाग्य, कई राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Kal Ka Rashifal: 4 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

मेष राशि के लिए आज का दिन भाग्य वृद्धिकारक रहेगा. आज परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. आप अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं. निजी मामलों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर परिवार में प्रेम बना रहेगा. बड़ों से बात करते समय वाणी की मधुरता बनाए रखें. अगर आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो वह आज पूरा हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक और महत्वपूर्ण रहेगा. शुक्र का गोचर आपके लिए लाभदायक होगा. आपकी मुलाकात कुछ बड़े लोगों से होगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी. आपको आज परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. यदि भाई-बहनों के साथ किसी बात पर मतभेद था तो वह दूर होगा और नजदीकियां बढ़ेंगी. आज आपके सामाजिक प्रयास सफल रहेंगे. आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की खुशी होगी. लंबे समय बाद आज आपकी किसी मित्र से मुलाकात होना संभव है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आपको सरकारी काम में सफलता मिलेगी. आप कुछ विलासितापूर्ण वस्तु भी खरीद सकते हैं. जो लोग नौकरीपेशा हैं उन्हें एक नौकरी के साथ-साथ दूसरी नौकरी के भी ऑफर मिल सकते हैं. मनोबल आज ऊंचा रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे. आर्थिक निवेश का भी आज फायदा मिलेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में जीत मिल सकती है. कोई खोई हुई वस्तु मिलने की खुशी होगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आपको आज उतावलेपन से नुकसान हो सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आप खुद को साबित करेंगे. आप अपने काम से अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. संतान के करियर को लेकर चिंता का समाधान मिल सकता है. आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में शामिल हो सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन खर्चीला हो सकता है. लेन-देन में सावधानी रखें. विदेश शिक्षा की इच्छा पूरी हो सकती है. प्रेम जीवन में सरप्राइज मिल सकता है. किसी मित्र का व्यवहार अटपटा लग सकता है. बड़े निवेश से बचें.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन शुभ और लाभदायक होगा. आपकी प्रतिभा निखरेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. संपत्ति का सौदा सोच-समझकर करें. कार्यस्थल पर अफवाहों से बचें. जीवनसाथी का व्यवहार खुशी देगा.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि

चंद्रमा लाभ का सृजन कर रहा है. परिवार का सहयोग मिलेगा. कोई इच्छा पूरी हो सकती है. नौकरी में उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा. नौकरी बदलने वालों को शुभ सूचना मिल सकती है. व्यवसाय में लाभ होगा, पर वाणी पर संयम रखें.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन भाग्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों में भाग लेंगे. राजनीति या प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

दिन मिलाजुला रहेगा. मेहनत से लाभ मिलेगा. नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी. अचानक लाभ का योग है. धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे और किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

मकर राशि

पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा. परिवार में शुभ कार्यक्रम हो सकता है. संतान पक्ष से खुशी मिलेगी. टीमवर्क से काम समय पर पूरा होगा. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक: 10

भाग्यशाली रंग: स्लेटी

उपाय: शनि देव को तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि

लेन-देन में सतर्क रहें. कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, पर मेहनत से सफलता मिलेगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है. वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 11

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

मीन राशि

आज का दिन लाभदायक होगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. योजनाओं से लाभ मिलेगा. छात्रों को सफलता मिलेगी. हड्डियों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है. मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे.

भाग्यशाली अंक: 12

भाग्यशाली रंग: हल्का पीला

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.