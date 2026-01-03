2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में

भोजपुरी सिनेमा के फैंस के लिए साल 2026 बेहद खास होने वाला है. इस साल कई बड़ी और अलग जॉनर की फिल्में रिलीज होंगी, जिनमें कॉमेडी, एक्शन, पारिवारिक ड्रामा और रोमांस के साथ हर जॉनर की फिल्में शामिल हैं.

अभिनेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' से लेकर खेसारी लाल तक की फिल्में इस साल रिलीज होंगी. ये फिल्में मनोरंजन के साथ मजबूत कंटेंट भी पेश करेंगी और अलग-अलग जॉनर में दर्शकों को बांधे रखेंगी. दिनेश लाल निरहुआ, खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंटू, आम्रपाली दुबे जैसे सितारे नई फिल्मों के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं.

भाभीजी घर पर हैं

साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार कॉमेडी से होगी. दर्शकों का पसंदीदा टीवी शो 'भाभीजी घर पर हैं' अब बड़े पर्दे पर आ रहा है. फिल्म का नाम है 'भाभीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें शो के मूल कलाकार आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़, शुभांगी अत्रे और विदिशा श्रीवास्तव अपने आइकॉनिक रोल में वापस आएंगे. साथ ही भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', रवि किशन और मुकेश तिवारी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

अग्नि परीक्षा

होली के मौके पर खेसारी लाल यादव की एक्शन से भरपूर फिल्म 'अग्नि परीक्षा' रिलीज होने की उम्मीद है. फिल्म में खेसारी लाल मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ मुख्य भूमिका में आकांक्षा पुरी और नीलम गिरी नजर आएंगी. फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर हाल ही में निर्माताओं ने जारी किया, जिसमें खेसारी एक हाथ में हथियार और दूसरे में कटा सिर लिए दिखे थे.

विवाह 4

साल के मध्य में पारिवारिक ड्रामा की सफल फ्रेंचाइजी 'विवाह' का चौथा पार्ट 'विवाह 4' आने की संभावना है. इसमें प्रदीप पांडे 'चिंटू' मुख्य भूमिका में होंगे और आम्रपाली दुबे उनके साथ नजर आ सकती हैं. 'विवाह' सीरीज सास-बहू, ननद-भौजाई और पति-पत्नी के रिश्तों को खूबसूरती से दिखाती है.

निरहुआ हिंदुस्तानी 5

भोजपुरी की सबसे हिट फ्रेंचाइजी 'निरहुआ हिंदुस्तानी' का पांचवां पार्ट 'निरहुआ हिंदुस्तानी 5' भी इसी साल रिलीज हो सकता है. इसमें दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी फिर साथ आएगी. जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग विदेशी लोकेशन में हुई है.

वार्निंग

इसी साल दीपावली के मौके पर फिल्म 'वार्निंग' भी रिलीज हो सकती है. पारिवारिक फिल्म के निर्देशक अनिल कमल चौहान हैं और ये फिल्म रामा गणेश फिल्म्स और परमेश्वर फिल्म्स के बैनर तले बन रही है. फिल्म मनोरंजन के साथ ही सामाजिक संदेश भी देगी.

सीआईडी बहू

सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'सीआईडी बहू' भी जल्द रिलीज हो सकती है. इसमें आम्रपाली दुबे मुख्य भूमिका में हैं और निर्देशन अनंजय रघुराज कर रहे हैं. फिल्म में सस्पेंस, थ्रिल और इन्वेस्टिगेशन का मजेदार मिश्रण होगा. आम्रपाली के साथ फिल्म में राज सिंह राजपूत, पूजा ठाकुर, अयाज खान समेत अन्य एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं.

सास बहू यमराज

इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'सास बहू यमराज' है, जिसमें विक्रांत सिंह और आम्रपाली दुबे मुख्य भूमिकाओं में हैं. संजय श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी फिल्म के निर्माता रोशन सिंह हैं.