माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें

Prayagraj Magh Mela: प्रयागराज में माघ मेला शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शहर की ओर बढ़ने लगी है. आज 3 जनवरी को मेले का पहला दिन है और देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने समय रहते बड़ा कदम उठाया है.

स्टेशन पर अव्यवस्था से बचने और यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने अपनी व्यवस्था में बदलाव किया है. अब भीड़ को बेहतर तरीके से संभालने के लिए प्रयागराज के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का अस्थायी ठहराव तय किया गया है. इसका मकसद श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाना, भीड़ का दबाव कम करना और माघ मेला के दौरान सफर को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना है.

इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ट्रेनें

माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने समय रहते बड़ा कदम उठाया है. प्रयागराज के रामबाग और झूसी स्टेशनों पर 6 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया गया है. इसका मकसद यात्रियों को ज्यादा सुविधा देना और भीड़ प्रबंधन को आसान बनाना है. अब श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने सफर के दौरान आसानी से ट्रेन पकड़ सकेंगे. रेलवे की यह व्यवस्था मेला यात्रा को सुरक्षित और सरल बनाने में मदद करेगी. ताकि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु आराम से संगम दर्शन कर सकें.

इन ट्रेनों का अस्थायी ठहराव

माघ मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों का झूसी और प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव तय किया है.

जयनगर से चलने वाली 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस को झूसी और रामबाग स्टेशनों पर अस्थायी रुकावट दी जाएगी. वहीं, लोकमान्य तिलक से चलने वाली 11061 लोकमान्य तिलक-जयनगर पवन एक्सप्रेस भी इन दोनों स्टेशनों पर रुकेगी.

सीतामढ़ी-आनंद विहार 14005 और इसके रिवर्स 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस को भी झूसी और रामबाग स्टेशनों पर तौर पर रोका जाएगा.

जयनगर-नई दिल्ली 12561 और नई दिल्ली-जयनगर 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस दोनों को भी तौर पर रोका जाएगा.

दरभंगा-पुणे 11034 और पुणे-दरभंगा 11033 एक्सप्रेस को भी इन स्टेशनों पर अस्थायी तौर पर रोका जाएगा.

रक्सौल-लोकमान्य तिलक 15267 और लोकमान्य तिलक-रक्सौल 15268 अंत्योदय एक्सप्रेस को झूसी और रामबाग पर तौर पर रोका जाएगा.

दरभंगा-अहमदाबाद 15559 और अहमदाबाद-दरभंगा 15560 अंत्योदय एक्सप्रेस को भी इन स्टेशनों पर अस्थायी तौर पर रोका जाएगा.

