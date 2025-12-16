हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
20 साल से कहां हैं 'गरम मसाला' की हीरोइन, पहली हिट देकर क्यों हुईं बॉलीवुड से दूर

20 साल से कहां हैं 'गरम मसाला' की हीरोइन, पहली हिट देकर क्यों हुईं बॉलीवुड से दूर

Where Is Now Garam Masala Actress : बॉलीवुड में अक्षय कुमार की फिल्मों से डेब्यू करने वाली कई अभिनेत्रियां चमकीं, लेकिन कुछ दूर हो गईं. फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं. नीतू चंद्रा उनमें से एक हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Dec 2025 09:10 PM (IST)
Where Is Now Garam Masala Actress : बॉलीवुड में अक्षय कुमार की फिल्मों से डेब्यू करने वाली कई अभिनेत्रियां चमकीं, लेकिन कुछ दूर हो गईं. फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं. नीतू चंद्रा उनमें से एक हैं.

नीतू चंद्रा को पहली बार बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'गरम मसाला' में देखा गया था. यह फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में नीतू अक्षय कुमार के अपोजिट देखी गई थीं.

फिल्म में अक्षय के संग उनका एक छोटा रोमांटिक सीन भी था, जिसमें वह नोटिस की गई थीं. इस हिंदी फिल्म में उन्होंने एयरहोस्टेस स्वीटी की भूमिका निभाई.
फिल्म में अक्षय के संग उनका एक छोटा रोमांटिक सीन भी था, जिसमें वह नोटिस की गई थीं. इस हिंदी फिल्म में उन्होंने एयरहोस्टेस स्वीटी की भूमिका निभाई.
'गरम मसाला' की सफलता के बाद वह 2007 में मधुर भंडारकर की 'ट्रैफिक सिग्नल' में भी नजर आई थीं. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई.
'गरम मसाला' की सफलता के बाद वह 2007 में मधुर भंडारकर की 'ट्रैफिक सिग्नल' में भी नजर आई थीं. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई.
Published at : 16 Dec 2025 09:10 PM (IST)
Akshay Kumar Neetu Chandra Garam Masala

मनोरंजन फोटो गैलरी

ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
