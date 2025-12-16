2026 सनी देओल के नाम होने वाला है. एक्टर की कई फिल्में इस साल रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में फिल्म 'बॉर्डर 2' और 'गबरू' का नाम शामिल है. इसके अलावा वो 'रामायण- पार्ट 1' में भी दिखाई देंगे.