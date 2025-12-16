एक्सप्लोरर
अमिताभ बच्चन ने एकादशी पर पहने पीले कपड़े, फैन ने पूछा- 'व्रत भी रखा था क्या'
Amitabh Bachchan ने एकादशी के मौके पर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ बेहद खूबसूरत पोस्ट शेयर किए. इस मौके पर वह स्टाइलिश पीले रंग के आउटफिट में नजर आए. उनके लुक ने फैंस का दिल जीत लिया.
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन वह फैंस के संग अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की.
