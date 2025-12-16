कितने अमीर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक? शाहरुख खान की कमाई सुनकर लगेगा झटका

शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक में की थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्मों ने उन्हें ना केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार बनाया, बल्कि उनकी फीस कहीं ज्यादा बढ़ा दी. फिल्मों के अलावा वो बड़े‑बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स भी करते हैं, जिनसे उनकी हर साल मोटी कमाई होती है.