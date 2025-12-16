एक्सप्लोरर
कितने अमीर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक? शाहरुख खान की कमाई सुनकर लगेगा झटका
Shah Rukh Khan Net Worth: शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह हैं और वो काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. इसी बीच आज हम आपको उनकी नेटवर्थ बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि एक्टर कहां से कमाई करते हैं.
शाहरुख खान को यूं ही बॉलीवुड का बादशाह नहीं कहा जाता. बाहर से आकर उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी पहचान बनाई. सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने नाम के साथ-साथ खूब पैसा भी कमाया. आज शाहरुख खान एक लग्ज़री लाइफ जीते हैं और इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी उनकी कई महंगी प्रॉपर्टी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्टर कितने करोड़ के मालिक हैं.
