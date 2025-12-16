रकुल प्रीत का वाइट ड्रेस में स्टनिंग लुक आया सामने, एक-एक फोटो कर रही करोड़ों दिलों को घायल

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. इस फोटोशूट में रकुल ने जो ड्रेस पहनी है वे पूरी तरह से ग्लैमरस और एलीगेंट लग रही है. उनका आउटफिट वाइट कलर की ड्रेस है. जो बाडी-फिटिंग है और फ्लोर लेंथ की है.