रकुल प्रीत का वाइट ड्रेस में स्टनिंग लुक आया सामने, एक-एक फोटो कर रही करोड़ों दिलों को घायल
Rakul Preet White Dress Look: रकुल प्रीत सिंह ने वाइट ड्रेस में स्टाइल और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया. प्लीट्स और डेलिकेट रिंग्स ने लुक को और ग्लैमरस बनाया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट में स्टाइल और ग्लैम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया है. वाइट ड्रेस, सॉफ्ट मेकअप और डेलिकेट रिंग्स ने उनके लुक को क्लासी और मॉडर्न बनाया हैं. जबकि प्लीट्स और सीक्विन ने इसे और भी खास बना दिया.
Published at : 16 Dec 2025 07:50 PM (IST)
