रकुल प्रीत का वाइट ड्रेस में स्टनिंग लुक आया सामने, एक-एक फोटो कर रही करोड़ों दिलों को घायल

रकुल प्रीत का वाइट ड्रेस में स्टनिंग लुक आया सामने, एक-एक फोटो कर रही करोड़ों दिलों को घायल

Rakul Preet White Dress Look: रकुल प्रीत सिंह ने वाइट ड्रेस में स्टाइल और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया. प्लीट्स और डेलिकेट रिंग्स ने लुक को और ग्लैमरस बनाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Rakul Preet White Dress Look: रकुल प्रीत सिंह ने वाइट ड्रेस में स्टाइल और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया. प्लीट्स और डेलिकेट रिंग्स ने लुक को और ग्लैमरस बनाया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट में स्टाइल और ग्लैम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया है. वाइट ड्रेस, सॉफ्ट मेकअप और डेलिकेट रिंग्स ने उनके लुक को क्लासी और मॉडर्न बनाया हैं. जबकि प्लीट्स और सीक्विन ने इसे और भी खास बना दिया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. इस फोटोशूट में रकुल ने जो ड्रेस पहनी है वे पूरी तरह से ग्लैमरस और एलीगेंट लग रही है. उनका आउटफिट वाइट कलर की ड्रेस है. जो बाडी-फिटिंग है और फ्लोर लेंथ की है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. इस फोटोशूट में रकुल ने जो ड्रेस पहनी है वे पूरी तरह से ग्लैमरस और एलीगेंट लग रही है. उनका आउटफिट वाइट कलर की ड्रेस है. जो बाडी-फिटिंग है और फ्लोर लेंथ की है.
ड्रेस का टॉप हिस्सा खूबसूरत एम्बेलिशमेंट और सीक्विन्स से कवर किया गया है. जिससे लुक में शाइन और ग्रेस दोनों दिखाई दे रहे हैं. बेली के पास ड्रेस में क्रिएटिव प्लीट्स का डिज़ाइन है जो पूरे लुक को मोडर्न और स्टाइलिश बनाता है.
ड्रेस का टॉप हिस्सा खूबसूरत एम्बेलिशमेंट और सीक्विन्स से कवर किया गया है. जिससे लुक में शाइन और ग्रेस दोनों दिखाई दे रहे हैं. बेली के पास ड्रेस में क्रिएटिव प्लीट्स का डिज़ाइन है जो पूरे लुक को मोडर्न और स्टाइलिश बनाता है.
Published at : 16 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Rakul Preet Singh Rakul Preet Singh Look White Dress

बॉलीवुड फोटो गैलरी

इंडिया
