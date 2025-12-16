सान्या मल्होत्रा दिखीं ब्लैक आउटफिट में, स्लीवलेस स्ट्रैपी गाउन में लगीं स्टनिंग

स्लीवलेस स्ट्रैपी पैटर्न उनके शोल्डर्स और नेकलाइन को ग्रेसफुल टच देता है जबकि फ्लेयर्ड स्कर्ट उनके पूरे लुक में ड्रामैटिक एलिगेंस जोड़ती है. गाउन का फिट इतना परफेक्ट है कि यह ग्लैमर और क्लास दोनों का बैलेंस दिखाता है.मेकअप की बात करें तो सान्या ने सॉफ्ट लेकिन इंटेंस आई मेकअप चुना है. ब्राउन और ब्लैक आईशैडो के साथ डिफाइंड आईलाइनर उनकी आंखों को और एक्सप्रेसिव बनाता है. वहीं सटल टोन लिपस्टिक पूरे फेस को नेचुरल और एलिगेंट फील देती है.