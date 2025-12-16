एक्सप्लोरर
सान्या मल्होत्रा दिखीं ब्लैक आउटफिट में, स्लीवलेस स्ट्रैपी गाउन में लगीं स्टनिंग
Sanya Malhotra Black Gown Look: सान्या मल्होत्रा का ब्लैक गाउन में ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है.
सान्या मल्होत्रा एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्रेस से सुर्खियों में हैं. ब्लैक गाउन में उनका लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां फैंस उनके ग्लैमरस अंदाज के साथ-साथ उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
Published at : 16 Dec 2025 04:56 PM (IST)
