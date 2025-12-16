इस हफ्ते ओटीटी पर होगा तेलुगु फिल्मों का जलवा, देख डालें ये 5 बढ़िया मूवीज

इस हफ्ते की सबसे चर्चित रिलीज़ में ‘प्रेमंते’ शामिल है. इस फिल्म में प्रियदर्शी पुलिकोंडा और आनंदी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार और रिश्तों की सादगी को खूबसूरती से दिखाती है.कहानी में इमोशन्स के साथ हल्का-फुल्का ह्यूमर भी देखने को मिलता है. जो इसे फैमिली ऑडियंस के लिए खास बनाता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.