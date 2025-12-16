राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव लव स्टोरी फिल्म से रातोंरात स्टार बन गए थे. लेकिन, उसके बाद उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं. अब वो बिजनेसमैन बन चुके हैं. मालदीव में एक्टर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है. वो क्रिप्टो बैंकिंग प्लेटफॉर्म Cashaa और ऑक्सिस ग्रुप के फाउंडर हैं. इसके अलावा उनकी एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका नाम आइलैंड ग्रुप है. वो इस कंपनी के चेरमैन हैं. आर्यन इन्फो मीडिया और एक आईटी सर्विसेट कंपनी के मालिक भी हैं कुमार गौरव. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 75 करोड़ रुपये बनाई जाती है.