हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिल्मों में फ्लॉप हुए ये 7 एक्टर्स, बिजनेस के हैं धुरंधर, बना चुके हैं अरबों की नेटवर्थ

फिल्मों में फ्लॉप हुए ये 7 एक्टर्स, बिजनेस के हैं धुरंधर, बना चुके हैं अरबों की नेटवर्थ

बॉलीवुड के ऐसे 7 एक्टर्स जिन पर फ्लॉप का ठप्पा लगा और एक वक्त पर उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए खूब ट्रोल भी होना पड़ा. लेकिन, फिल्मों से दूर होकर भी ये सेलेब्स कमाई के मामले में धुरंधर बन बैठे..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Dec 2025 09:10 PM (IST)
बॉलीवुड के ऐसे 7 एक्टर्स जिन पर फ्लॉप का ठप्पा लगा और एक वक्त पर उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए खूब ट्रोल भी होना पड़ा. लेकिन, फिल्मों से दूर होकर भी ये सेलेब्स कमाई के मामले में धुरंधर बन बैठे..

किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी उसकी फिल्मों के फ्लॉप और हिट होने से आंकी जाती है. जब किसी एक्टर की फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं तो वो इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ और नहीं कर रहे होते. बल्कि, वो कुछ बहुत बड़ा कर रहे होते हैं. उन्हीं में से कुछ एक्टर्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और अरबों के मालिक बन बैठे.

राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव लव स्टोरी फिल्म से रातोंरात स्टार बन गए थे. लेकिन, उसके बाद उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं. अब वो बिजनेसमैन बन चुके हैं. मालदीव में एक्टर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है. वो क्रिप्टो बैंकिंग प्लेटफॉर्म Cashaa और ऑक्सिस ग्रुप के फाउंडर हैं. इसके अलावा उनकी एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका नाम आइलैंड ग्रुप है. वो इस कंपनी के चेरमैन हैं. आर्यन इन्फो मीडिया और एक आईटी सर्विसेट कंपनी के मालिक भी हैं कुमार गौरव. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 75 करोड़ रुपये बनाई जाती है.
राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव लव स्टोरी फिल्म से रातोंरात स्टार बन गए थे. लेकिन, उसके बाद उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं. अब वो बिजनेसमैन बन चुके हैं. मालदीव में एक्टर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है. वो क्रिप्टो बैंकिंग प्लेटफॉर्म Cashaa और ऑक्सिस ग्रुप के फाउंडर हैं. इसके अलावा उनकी एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका नाम आइलैंड ग्रुप है. वो इस कंपनी के चेरमैन हैं. आर्यन इन्फो मीडिया और एक आईटी सर्विसेट कंपनी के मालिक भी हैं कुमार गौरव. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 75 करोड़ रुपये बनाई जाती है.
राज से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले डिनो मोरिया ने कई फ्लॉप फिल्में दीं.जब उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई तो उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा.रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 150 करोड़ रुपये है.
राज से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले डिनो मोरिया ने कई फ्लॉप फिल्में दीं.जब उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई तो उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा.रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 150 करोड़ रुपये है.
Published at : 16 Dec 2025 09:10 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
Sandeep Chaudhary: SP Vs CM Yogi..वोट कटने का सच क्या? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UP | Vote Chori
Bihar Politics: मुस्लिम लड़की चेहरे से हिजाब हटाने पर घिरे Nitish Kumar | JDU | NDA | ABP News
New Mgnrega Bill: 'राम जी' Vs गांधी...बिल पर पक्ष-विपक्ष क्यों आमने-सामने? | VB-G RAM G | BJP
हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
IPO Alert: KSH International IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
