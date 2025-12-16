एक्सप्लोरर
फिल्मों में फ्लॉप हुए ये 7 एक्टर्स, बिजनेस के हैं धुरंधर, बना चुके हैं अरबों की नेटवर्थ
बॉलीवुड के ऐसे 7 एक्टर्स जिन पर फ्लॉप का ठप्पा लगा और एक वक्त पर उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए खूब ट्रोल भी होना पड़ा. लेकिन, फिल्मों से दूर होकर भी ये सेलेब्स कमाई के मामले में धुरंधर बन बैठे..
किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी उसकी फिल्मों के फ्लॉप और हिट होने से आंकी जाती है. जब किसी एक्टर की फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं तो वो इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ और नहीं कर रहे होते. बल्कि, वो कुछ बहुत बड़ा कर रहे होते हैं. उन्हीं में से कुछ एक्टर्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और अरबों के मालिक बन बैठे.
