फोटो गैलरी टेलीविजन 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की 'विद्या' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू अभिरा से चार कदम हैं आगे, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की 'विद्या' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू अभिरा से चार कदम हैं आगे, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा की सास और अरमान की मां विद्या की भूमिका निभाने वाली श्रुति उल्फत किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो अक्सर चर्चा में छाई रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 09:11 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा की सास और अरमान की मां विद्या की भूमिका निभाने वाली श्रुति उल्फत किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो अक्सर चर्चा में छाई रहती हैं.

श्रुति उल्फत काफी लंबे वक्त से टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक शोज में काम किया है.

टीवी की पॉपुलर सीनियर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली श्रुति उल्फत अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा बटोरती हैं.
टीवी की पॉपुलर सीनियर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली श्रुति उल्फत अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा बटोरती हैं.
श्रुति उल्फत तलाकशुदा हैं और वो अपने बच्चे की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर कर रही हैं.
श्रुति उल्फत तलाकशुदा हैं और वो अपने बच्चे की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर कर रही हैं.
एक्ट्रेस ने 1997 में आलोक उल्फत के संग शादी की थी. शादी के 20 साल बाद 2017 में इस कपल ने तलाक ले लिया.
एक्ट्रेस ने 1997 में आलोक उल्फत के संग शादी की थी. शादी के 20 साल बाद 2017 में इस कपल ने तलाक ले लिया.
श्रुति का एक बेटा है जो अपनी मां का सहारा है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने तलाक को लेकर खुलकर बात की थी.
श्रुति का एक बेटा है जो अपनी मां का सहारा है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने तलाक को लेकर खुलकर बात की थी.
ई-टाइम्स से बात करते हुए श्रुति ने कहा कि बेशक उनका तलाक हो चुका है, लेकिन एक्स पति के संग उनके रिश्ते अभी भी काफी अच्छे हैं.
ई-टाइम्स से बात करते हुए श्रुति ने कहा कि बेशक उनका तलाक हो चुका है, लेकिन एक्स पति के संग उनके रिश्ते अभी भी काफी अच्छे हैं.
श्रुति कहती हैं कि हम दोनों अभी भी दोस्त हैं, उनके साथ मेरी जर्नी काफी अच्छी रही है. पति-पत्नी के तौर पर हमने साथ में काफी अच्छे वक्त बिताए हैं.
श्रुति कहती हैं कि हम दोनों अभी भी दोस्त हैं, उनके साथ मेरी जर्नी काफी अच्छी रही है. पति-पत्नी के तौर पर हमने साथ में काफी अच्छे वक्त बिताए हैं.
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए. ऐसे में अलग हो जाना ही बेहतर होता है.
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए. ऐसे में अलग हो जाना ही बेहतर होता है.
श्रुति ने इस इंटरव्यू में बताया था कि उनका बेटा बेशक उनके साथ रहता हो, लेकिन कभी भी वो अपने पिता के घर चला जाता है.
श्रुति ने इस इंटरव्यू में बताया था कि उनका बेटा बेशक उनके साथ रहता हो, लेकिन कभी भी वो अपने पिता के घर चला जाता है.
एक्ट्रेस ने बताया कि उनके एक्स पति उनके घर के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं. हम दोनों अभी भी काफी अच्छे फ्रेंड हैं और बेटे को लेकर बातें करते हैं.
एक्ट्रेस ने बताया कि उनके एक्स पति उनके घर के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं. हम दोनों अभी भी काफी अच्छे फ्रेंड हैं और बेटे को लेकर बातें करते हैं.
श्रुति ने बताया कि वो अपने एक्स पति के संग कॉफी भी पीती हैं और फिल्में देखने भी जाया करती हैं. एक्ट्रेस कहती हैं कि वो अपने बेटे पर पिता से मिलने के लिए रोक-टोक नहीं लगातीं.
श्रुति ने बताया कि वो अपने एक्स पति के संग कॉफी भी पीती हैं और फिल्में देखने भी जाया करती हैं. एक्ट्रेस कहती हैं कि वो अपने बेटे पर पिता से मिलने के लिए रोक-टोक नहीं लगातीं.
Published at : 22 Sep 2025 09:11 PM (IST)
Embed widget