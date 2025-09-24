हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रणाली राठौड़ की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और भी ग्लैमरस होती जा रही हैं टीवी की 'अक्षरा'

प्रणाली राठौड़ की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और भी ग्लैमरस होती जा रही हैं टीवी की 'अक्षरा'

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली प्रणाली राठौड़ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 08:17 PM (IST)
ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली प्रणाली राठौड़ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

ये रिश्ता क्या कहलाता है से पहले प्रणाली राठौड़ ने कई शोज में काम किया था. लेकिन, उन्हें नेम-फेम इसी राजन शाही के शो से ही मिला.

1/10
प्रणाली राठौड़ के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने सालभर ऑडिशन दिया था.
प्रणाली राठौड़ के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने सालभर ऑडिशन दिया था.
2/10
प्रणाली राठौड़ ने बताया था कि उन्होंने करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ एक साल तक ऑडिशन दिया था.
प्रणाली राठौड़ ने बताया था कि उन्होंने करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ एक साल तक ऑडिशन दिया था.
3/10
एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ऑडिशन कहां होते हैं. प्रणाली ने कहा कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती थीं.
एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ऑडिशन कहां होते हैं. प्रणाली ने कहा कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती थीं.
4/10
प्रणाली ने बताया कि वो उस वक्त बहुत यंग थीं. ऐसे में वो अपनी मां के साथ जाया करती थीं.
प्रणाली ने बताया कि वो उस वक्त बहुत यंग थीं. ऐसे में वो अपनी मां के साथ जाया करती थीं.
5/10
प्रणाली ने कहा कि मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाती थी. पूरे एक साल तक मैंने ऐसा किया.
प्रणाली ने कहा कि मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाती थी. पूरे एक साल तक मैंने ऐसा किया.
6/10
प्रणाली ने कहा कि उन्हें पहले प्रोजेक्ट को पाने में पारू एक साल लग गया था.
प्रणाली ने कहा कि उन्हें पहले प्रोजेक्ट को पाने में पारू एक साल लग गया था.
7/10
एक्ट्रेस ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो रिजेक्शन मिलने से डिमोटिवेट हो गई थीं.
एक्ट्रेस ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो रिजेक्शन मिलने से डिमोटिवेट हो गई थीं.
8/10
प्रणाली ने कहा कि इस दौरान उनकी फैमिली ने उन्हें बखूबी सपोर्ट किया. ये रिश्ता में एक्ट्रेस ने हर्षद चोपड़ा के संग काम किया था.
प्रणाली ने कहा कि इस दौरान उनकी फैमिली ने उन्हें बखूबी सपोर्ट किया. ये रिश्ता में एक्ट्रेस ने हर्षद चोपड़ा के संग काम किया था.
9/10
ऐसे में खबरें आई थीं कि प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया.
ऐसे में खबरें आई थीं कि प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया.
10/10
बाद में खबरें आईं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया. बता दें हर्षद और प्रणाली के बीच 16 साल का गैप था.
बाद में खबरें आईं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया. बता दें हर्षद और प्रणाली के बीच 16 साल का गैप था.
Published at : 24 Sep 2025 08:17 PM (IST)
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Pranali Rathod

Embed widget