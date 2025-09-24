एक्सप्लोरर
प्रणाली राठौड़ की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और भी ग्लैमरस होती जा रही हैं टीवी की 'अक्षरा'
ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली प्रणाली राठौड़ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
ये रिश्ता क्या कहलाता है से पहले प्रणाली राठौड़ ने कई शोज में काम किया था. लेकिन, उन्हें नेम-फेम इसी राजन शाही के शो से ही मिला.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 24 Sep 2025 08:17 PM (IST)
