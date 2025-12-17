सुमोना चक्रवर्ती का 10 साल में नहीं बदला लुक, फैंस कर रहे हैं दिल खोलकर तारीफ

टीवी की दुनिया में कपिल शर्मा की ऑन‑स्क्रीन पत्नी के रूप में फेमस सुमोना चक्रवर्ती ने साबित कर दिया कि समय के साथ भी उनका लुक उतना ही फ्रेश और ग्लैमरस है जितना 10 साल पहले था.