सुमोना चक्रवर्ती का 10 साल में नहीं बदला लुक, फैंस कर रहे हैं दिल खोलकर तारीफ
Sumona Chakravarti Pics: कपिल शर्मा के शो से घर-घर पहचान बना चुकीं सुमोना चक्रवर्ती का लुक 10 साल में भी नहीं बदला है. ये देख फैंस सोशल मीडिया पर जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.
टीवी की दुनिया में कपिल शर्मा की ऑन‑स्क्रीन पत्नी के रूप में फेमस सुमोना चक्रवर्ती हमेशा अपने फ्रेश लुक और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने पुराने और नए फोटो शेयर कर यह साबित कर दिया कि 10 साल में उनका लुक लगभग वैसा का वैसा ही है.
Published at : 17 Dec 2025 07:53 PM (IST)
टेलीविजन
