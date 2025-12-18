एक्सप्लोरर
सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने फ्लॉन्ट किया सिंदूर, जूते संग लहंगा पहन रिसेप्शन में ढाया कहर
Reception Look: रिसेप्शन में रूपल त्यागी ने लहंगे के साथ जूते पहनकर और मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर स्टाइलिश एंट्री लिया. उनका यूनिक और ग्रेसफुल लुक सोशल मीडिया पर छा रहा हैं.
एक्ट्रेस रूपल त्यागी इन दिनों अपने वेडिंग रिसेप्शन लुक को लेकर खूब चर्चा में हैं. रिसेप्शन पार्टी में उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मिक्स दिखाया है. लहंगे के साथ जूते पहनकर और मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रूपल ने ऐसा यूनिक अंदाज पेश किया हैं जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
Published at : 18 Dec 2025 12:07 PM (IST)
