हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजन'शरारत' करके रातों-रात बन गई थीं स्टार, अब कहां हैं और क्या कर रही हैं ये खूबसूरत एक्ट्रेस?

‘शरारत’ करके रातों-रात बन गई थीं स्टार, अब कहां हैं और क्या कर रही हैं ये खूबसूरत एक्ट्रेस?

Shruti Seth News: 2000 के दशक में टीवी की टॉप एक्ट्रेस में शुमार थीं. 18 की उम्र में दर्शकों पर छा जाने वाली श्रुति अब 48 साल की हो गईं. अब उनका लुक बदल गया है और उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Dec 2025 06:08 PM (IST)
2000 के दशक में टीवी पर 'शरारत' सीरियल आया था. इस शो ने हर उम्र के दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस शो की लीड एक्ट्रेस श्रुति सेठ थीं.

'शरारत' शो के जरिए ही श्रुति दर्शकों के बीच अपनी मासूम अदाओं से खास पहचान बनाई थीं. हालांकि इस शो के ऑफ एयर होते ही वह अचानक से टीवी से गायब हो गईं. उनका लुक और उनका मासूम सा चेहरा आज भी फैंस के जेहन में बसा हुआ है.
साल 2003 में आया टीवी सीरियल ‘शरारत’ श्रुति के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. जिया मल्होत्रा के किरदार में उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का दिल जीत लिया. इस मैजिक शो ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया और आज भी फैंस उन्हें उसी नाम से याद करते हैं.
Published at : 18 Dec 2025 06:08 PM (IST)
