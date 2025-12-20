हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में कैसे उगा सकते हैं अफीम, कैसे मिलता है इसकी खेती का लाइसेंस?

घर में कैसे उगा सकते हैं अफीम, कैसे मिलता है इसकी खेती का लाइसेंस?

भारत में अफीम की खेती बिना सरकारी लाइसेंस के अवैध है. NDPS कानून के तहत केवल दवाइयों के लिए सीमित किसानों को अफीम पोस्त उगाने की अनुमति दी जाती है. जानिए लाइसेंस से जुड़े नियम, शर्तें और प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में अफीम की खेती सरकार की तरफ से दिए गए या जारी किए गए लाइसेंस के बिना नहीं की जा सकती है. सरकार बहुत कम संख्या में किसानों को अफीम की खेती (License for Opium Cultivation) के लिए लाइसेंस प्रदान करती है. अफीम की खेती के लिए सरकार देश की अफीम नीति के तहत लाइसेंस देती है, जिससे सरकार अफीम की खेती करने वाले किसानों पर नजर बनाए रख सके और नियंत्रण कर सके, ताकि कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग न कर सके.

भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है, जहां अफीम गोंद का उत्पादन कानूनी रूप से किया जाता है. अफीम पोस्त (पैपावर सोम्निफेरस) का पौधा अफीम गोंद का मुख्य स्रोत है, जिससे कई महत्वपूर्ण दवाइयां बनाई जाती हैं. अफीम गोंद में कोडीन, मॉर्फिन और थेबेन जैसे कई अल्केलॉइड मिलते हैं, जो दवाइयां बनाने के काम आते हैं.

भारत में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस कैसे मिलता है?

  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी कर सकती है, लेकिन सिर्फ दवाइयों के उत्पादन के लिए. 
  • अफीम की खेती के लिए लाइसेंस केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से दिया जाता है, जिसके तहत आवेदक को कई निर्देशों और कानूनों का पालन करना होता है. 
  • किसी भी किसान को लाइसेंस तभी मिल सकता है, जब किसान ने 2024–25 में जितनी जमीन पर अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लिया था, उससे 5 प्रतिशत से ज्यादा पोस्त नहीं बोई हो. इसका मतलब है कि तय सीमा से ज्यादा खेती नहीं होनी चाहिए.
  • जिस भी किसान को अफीम की खेती का लाइसेंस चाहिए, वह NDPS कानून 1985 के तहत किसी भी अदालत में दोषी न पाया गया हो. इसका मतलब है कि किसान का रिकॉर्ड पूरी तरह साफ होना चाहिए.
  • लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसान या व्यक्ति को सरकारी आदेशों का पालन करना जरूरी है. 
  • अफीम की खेती के लिए लाइसेंस 0.05 हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन सरकार जितनी जमीन तय करेगी, उतनी ही जमीन पर खेती का लाइसेंस मिलेगा.
  • सरकार की तरफ से जारी किया गया लाइसेंस 5 साल तक के लिए मान्य होगा, लेकिन उसी किसान को मिलेगा, जिसकी पहले किसी भी नियम तोड़ने से जुड़ी कोई शिकायत नहीं आई होगी. यह लाइसेंस 2025–26 से 2029–30 तक मान्य होगा.
  • भारतीय वित्त मंत्रालय समय समय पर अफीम की खेती के लिए नीति जारी करता है और इसके लिए सरकारी आवेदन भी निकालता है. कोई भी किसान आवेदन करके वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से अफीम की खेती का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है. अफीम की खेती केवल सरकार की अनुमति से ही की जा सकती है. बिना लाइसेंस इसकी खेती करना गैरकानूनी है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे रईस परिवारों में किस नंबर पर अंबानी, जानें किसके पास कितना पैसा?

Published at : 20 Dec 2025 01:44 PM (IST)
Tags :
Opium Cultivation License India Opium Farming Rules India NDPS Act Opium Cultivation Opium Poppy Cultivation India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Breaking: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ी मुश्किल | Imran Khan |
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Pakistan Breaking: इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा | Imran Khan | Jail | Pakistan News
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने किस बात को लेकर यात्री को पीटा | Airport News
Bangladesh Protest News: बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान! | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget