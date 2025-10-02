लाल साड़ी पहन बंगाली बाला बनीं उतरन की इच्छा, फोटोज देख फैंस हुए खूबसूरती के कायल

टीना की ये बनारसी साड़ी पर गोल्डन धागों की जरी कढ़ाई की गई हैं. ये लाल रंग की साड़ी न केवल त्योहार और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह दुर्गा पूजा के माहौल को और भी एनर्जी से भरपूर बना रहा है. इस साड़ी को टीना ने ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में पहनकर चार चांद लगाया है.