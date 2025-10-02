हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनलाल साड़ी पहन बंगाली बाला बनीं उतरन की इच्छा, फोटोज देख फैंस हुए खूबसूरती के कायल

लाल साड़ी पहन बंगाली बाला बनीं उतरन की इच्छा, फोटोज देख फैंस हुए खूबसूरती के कायल

Tina Dutta Pics: टीवी शो उतरन की इच्छा ने हाल ही में लाल साड़ी पहनकर फोटोशूट कराया. इस लुक की तस्वीरें देख फैंस उनकी अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 02:41 PM (IST)
Tina Dutta Pics: टीवी शो उतरन की इच्छा ने हाल ही में लाल साड़ी पहनकर फोटोशूट कराया. इस लुक की तस्वीरें देख फैंस उनकी अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 02:41 PM (IST)

टीवी की दुनिया में उतरन सीरियल से घर-घर में मशहूर हुईं टीना दत्ता ने अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. शो में उन्होंने इच्छा का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता था. हाल ही में टीना ने लाल साड़ी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह बंगाली बाला के अंदाज में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनके इस लुक ने फैंस को पूरी तरह दीवाना बना दिया है.

1/7
टीना दत्ता का यह लुक पूरी तरह से बंगाली दुर्गा पूजा की ट्रेडिशनल लुक को दिखाता है. उन्होंने इस खास अवसर पर लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी.
टीना दत्ता का यह लुक पूरी तरह से बंगाली दुर्गा पूजा की ट्रेडिशनल लुक को दिखाता है. उन्होंने इस खास अवसर पर लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी.
2/7
टीना की ये बनारसी साड़ी पर गोल्डन धागों की जरी कढ़ाई की गई हैं. ये लाल रंग की साड़ी न केवल त्योहार और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह दुर्गा पूजा के माहौल को और भी एनर्जी से भरपूर बना रहा है. इस साड़ी को टीना ने ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में पहनकर चार चांद लगाया है.
टीना की ये बनारसी साड़ी पर गोल्डन धागों की जरी कढ़ाई की गई हैं. ये लाल रंग की साड़ी न केवल त्योहार और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह दुर्गा पूजा के माहौल को और भी एनर्जी से भरपूर बना रहा है. इस साड़ी को टीना ने ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में पहनकर चार चांद लगाया है.
3/7
साड़ी के साथ टीना ने भारी और स्टेटमेंट गोल्ड ज्वेलरी पहनी. उनके गले में चौड़ा गोल्ड चोकर नेकलेस और लंबे झुमके इस लुक को बंगाली ट्रेडिशनल अंदाज दे रहे हैं.
साड़ी के साथ टीना ने भारी और स्टेटमेंट गोल्ड ज्वेलरी पहनी. उनके गले में चौड़ा गोल्ड चोकर नेकलेस और लंबे झुमके इस लुक को बंगाली ट्रेडिशनल अंदाज दे रहे हैं.
4/7
टीना के खुले लंबे बाल और हल्का, नेचुरल मेकअप, जैसे काजल, न्यूड शेड की लिपस्टिक और हल्की हाईलाइटिंग उनके चेहरे को और अट्रैक्टिव बना रहे हैं.
टीना के खुले लंबे बाल और हल्का, नेचुरल मेकअप, जैसे काजल, न्यूड शेड की लिपस्टिक और हल्की हाईलाइटिंग उनके चेहरे को और अट्रैक्टिव बना रहे हैं.
5/7
टीना इस लुक मे धुनुची लेकर पोज़ करती दिखाई दे रही हैं, जो दुर्गा पूजा के ट्रेडिशनल रिचुअल को पूरी करती हैं.
टीना इस लुक मे धुनुची लेकर पोज़ करती दिखाई दे रही हैं, जो दुर्गा पूजा के ट्रेडिशनल रिचुअल को पूरी करती हैं.
6/7
टीना का यह लुक न केवल फैशन और ज्वेलरी के लिहाज से अट्रैक्टिव है, बल्कि कल्चर और लिगेसी को भी खूबसूरती से पेश करता है.
टीना का यह लुक न केवल फैशन और ज्वेलरी के लिहाज से अट्रैक्टिव है, बल्कि कल्चर और लिगेसी को भी खूबसूरती से पेश करता है.
7/7
टीना का यह लुक ट्रेडिशनल बंगाली दुर्गा पूजा के लिए एक यादगार और खूबसूरत एग्जांपल है.
टीना का यह लुक ट्रेडिशनल बंगाली दुर्गा पूजा के लिए एक यादगार और खूबसूरत एग्जांपल है.
Published at : 02 Oct 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
Uttaran Tinaa Dattaa

Photo Gallery

View More
