एक्सप्लोरर
लाल साड़ी पहन बंगाली बाला बनीं उतरन की इच्छा, फोटोज देख फैंस हुए खूबसूरती के कायल
Tina Dutta Pics: टीवी शो उतरन की इच्छा ने हाल ही में लाल साड़ी पहनकर फोटोशूट कराया. इस लुक की तस्वीरें देख फैंस उनकी अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
टीवी की दुनिया में उतरन सीरियल से घर-घर में मशहूर हुईं टीना दत्ता ने अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. शो में उन्होंने इच्छा का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता था. हाल ही में टीना ने लाल साड़ी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह बंगाली बाला के अंदाज में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनके इस लुक ने फैंस को पूरी तरह दीवाना बना दिया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Oct 2025 02:41 PM (IST)
Tags :Uttaran Tinaa Dattaa
टेलीविजन
7 Photos
रियल लाइफ में दुल्हन बनीं बालिका वधू की आनंदी, अविका गोर की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल
टेलीविजन
9 Photos
'तुम से तुम तक' की अनु रियल लाइफ में है बेहद ग्लैमरस, 20 साल की इस हसीना की देखें 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
अविका गौर के ऑनस्क्रीन पति 'जगिया' की 10 तस्वीरें, 17 सालों बाद हो गए हैं काफी हैंडसम
टेलीविजन
7 Photos
गोल्डन साड़ी में देवोलीना भट्टाचार्जी का ट्रेडिशनल लुक, बेटे और पति संग दुर्गा पूजा पंडाल में आईं नजर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
इंडिया
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion