हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन2026 में करण कुंद्रा की दुल्हन बनेंगी तेजस्वी प्रकाश, खुद दुनिया के सामने किया कंफर्म!

2026 में करण कुंद्रा की दुल्हन बनेंगी तेजस्वी प्रकाश, खुद दुनिया के सामने किया कंफर्म!

तेजस्वी प्रकाश टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल किया है. ये हसीना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Dec 2025 09:32 AM (IST)
तेजस्वी प्रकाश टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल किया है. ये हसीना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं.

तेजस्वी प्रकाश अपनी लव लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं.फैंस उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि, एक्ट्रेस लंबे वक्त से करण कुंद्रा को डेट कर रही हैं.

1/7
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की शादी की खबरें अक्सर चर्चा में बनी रहती है. हालांकि, हर बार दोनों ने शादी की खबरों को बकवास बताया है.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की शादी की खबरें अक्सर चर्चा में बनी रहती है. हालांकि, हर बार दोनों ने शादी की खबरों को बकवास बताया है.
2/7
लेकिन, हाल ही में तेजस्वी प्रकाश ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है. दरअसल, एक्ट्रेस भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं, जहां इस मुद्दे पर रिएक्शन किया.
लेकिन, हाल ही में तेजस्वी प्रकाश ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है. दरअसल, एक्ट्रेस भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं, जहां इस मुद्दे पर रिएक्शन किया.
Published at : 29 Dec 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash Karan Kundrra

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Chhattisgarh Fire News: Korba में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक! | Breaking
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
डॉक्टर नहीं मिले तो चप्पल से शुरू हुआ इलाज! Saharsa अस्पताल में हंगामा
Madhya Pradesh: नशे में धुत पुलिसकर्मी का तांडव! घर में घुसाया ट्रक..फिर किया डांस | Harda |Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
ट्रेंडिंग
Video: 'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
हेल्थ
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget