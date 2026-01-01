हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनइस हसीना पर शादी का प्रेशर बना रहे हैं रिश्तेदार, मां को होता है बेटी के लिए दुख, रहती हैं उदास

इस हसीना पर शादी का प्रेशर बना रहे हैं रिश्तेदार, मां को होता है बेटी के लिए दुख, रहती हैं उदास

बिग बॉस 19 को खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं. लेकिन, फरहाना भट्ट का जलवा अभी भी बरकरार है. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रह रही हैं. कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कभी पर्सनल को लेकर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jan 2026 02:10 PM (IST)
बिग बॉस 19 को खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं. लेकिन, फरहाना भट्ट का जलवा अभी भी बरकरार है. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रह रही हैं. कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कभी पर्सनल को लेकर.

फरहाना भट्ट जबसे बिग बॉस 19 से बाहर आई हैं, तबसे वो खूब इंटरव्यू दे रही हैं. इतना ही नहीं वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से भी लोगों से शेयर कर रही हैं.

1/7
बिग बॉस 19 से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली फरहाना भट्ट इन दिनों अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए.
बिग बॉस 19 से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली फरहाना भट्ट इन दिनों अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए.
2/7
फरहाना भट्ट 28 साल की हैं. उन्होंने बिग बॉस में खुलासा किया था कि किसी के संग रिलेशनशिप में थीं, लेकिन सालों पहले ब्रेकअप हो गया था. ऐसे में अभी भी वो सिंगल हैं.
फरहाना भट्ट 28 साल की हैं. उन्होंने बिग बॉस में खुलासा किया था कि किसी के संग रिलेशनशिप में थीं, लेकिन सालों पहले ब्रेकअप हो गया था. ऐसे में अभी भी वो सिंगल हैं.
Published at : 01 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Farhana Bhatt Bigg Boss 19

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Year 2026: कड़ाके की ठंड में भी भक्तों का जोश देख आप भी हो जाएंगे हैरान! | Ayodhya | Ram lala
2026 का शंखनाद...रामलला के दरबार में गूंजा जय श्री राम! | Ayodhya | Ram lala | Ram Mandir |ABP News
New Year 2026: नये साल 2026 ने दी दस्तक...हर तरफ जश्न में डूबे लोग | ABP News
2025 Rate Cuts Explained: RBI और Fed ने Rates क्यों घटाये? | Paisa Live
New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा ने लेडी लव रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
हेल्थ
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
यूटिलिटी
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
जनरल नॉलेज
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget