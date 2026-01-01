हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मां की दूसरी शादी को लेकर ये क्या बोल गईं फरहाना भट्ट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिएक्शन

मां की दूसरी शादी को लेकर ये क्या बोल गईं फरहाना भट्ट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिएक्शन

बिग बॉस 19 को खत्म हुए लगभग एक महीने हो चुके हैं. लेकिन, फरहाना भट्ट अभी भी लाइमलाइट में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस आए दिन इंटरव्यू दे रही हैं, जिसमें नए-नए खुलासे कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jan 2026 10:45 AM (IST)
बिग बॉस 19 को खत्म हुए लगभग एक महीने हो चुके हैं. लेकिन, फरहाना भट्ट अभी भी लाइमलाइट में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस आए दिन इंटरव्यू दे रही हैं, जिसमें नए-नए खुलासे कर रही हैं.

फरहाना भट्ट अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी हैं. इतना ही नहीं वो प्रोफेशनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ किसी भी मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखती हैं.

फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की रनरअप रही थीं. एक्ट्रेस आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.
फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की रनरअप रही थीं. एक्ट्रेस आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.
बिग बॉस 19 के घर में फरहाना ने कई बार खुलासा किया था कि जब वो काफी छोटी थीं, तभी उनकी मां को पिता ने तलाक दे दिया था. ऐसे में वो अपने पिता से कभी नहीं मिलीं.
बिग बॉस 19 के घर में फरहाना ने कई बार खुलासा किया था कि जब वो काफी छोटी थीं, तभी उनकी मां को पिता ने तलाक दे दिया था. ऐसे में वो अपने पिता से कभी नहीं मिलीं.
Published at : 01 Jan 2026 10:45 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

