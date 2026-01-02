हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मैं नहीं, वो मिलने आए थे...', जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा

Ayaz Sadiq handshake with S Jaishankar: एस जयशंकर और अयाज सादिक दोनों ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका पहुंचे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 Jan 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

भारत-पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच ढाका से आई एक तस्वीर को लेकर पाकिस्तान में बयानबाज़ी तेज हो गई है. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से हाथ मिलाने के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने इसे लेकर सार्वजनिक रूप से शेखी बघारी है. सादिक ने दावा किया है कि ढाका में हुई इस मुलाकात के दौरान जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए थे.

खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान मुलाकात
एस जयशंकर और अयाज सादिक दोनों ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका पहुंचे थे. इसी दौरान बुधवार को दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया. मई में हुए सैन्य टकराव के बाद यह भारत-पाक के बड़े नेताओं की पहली सार्वजनिक मुलाकात मानी जा रही है.

पाक मीडिया ने किया बड़ा दावा
पाकिस्तान के जियो टीवी से बातचीत में अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल जयशंकर के नेतृत्व में संसद के वेटिंग रूम में पहुंचा था और जयशंकर ने खुद आकर उनसे मुलाकात की. सादिक के मुताबिक, उस समय वेटिंग रूम में पाकिस्तान के अलावा मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अधिकारी पहले से मौजूद थे. जयशंकर ने अंदर आते ही सभी प्रतिनिधियों से अभिवादन किया.

क्या कहा सादिक ने?
अयाज सादिक ने बताया कि जयशंकर ने सभी से मिलने के बाद उनके पास आकर हाथ मिलाया. उस समय वह पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात कर रहे थे. सादिक के मुताबिक, जब वह अपना परिचय देने लगे तो जयशंकर ने कहा, 'मैं आपको पहचानता हूं, परिचय की जरूरत नहीं है.'

छुपकर नहीं, कैमरों के सामने हुई मुलाकात
पाक स्पीकर ने यह भी कहा कि जयशंकर छुपकर उनसे मिलने नहीं आए थे. उनके साथ कैमरे थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह बातचीत रिकॉर्ड होगी और मीडिया में दिखाई जाएगी. सादिक ने दावा किया कि जयशंकर इस पल की अहमियत और उसके राजनीतिक असर को अच्छी तरह समझते थे.

Published at : 02 Jan 2026 09:16 AM (IST)
Ayaz Sadiq Pakistan S Jaishankar INDIA
