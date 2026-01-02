दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला, देखें वीडियो
अर्जुन बिजलानी के ससुर राकेश चंद्र स्वामी ने 1 जनवरी 2026 को दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसे में एक्टर और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इस मुश्किल दौर में निया शर्मा उनका सहारा बनीं.
अर्जुन बिजलानी के लिए 2026 गम लेकर आया. क्योंकि 1 जनवरी को उनके ससुर का निधन हो गया. रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों पहले उन्हें सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया था. हालांकि, राकेश चंद्र स्वामी जिंदगी का ये जंग हार गए और 73 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.
उनके निधन से परिवार और करीबी लोग शोक में डूबे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन बिजलानी अपने ससुर के संग खास बॉन्ड शेयर करते थे. एक्टर श्मशान घाट पर भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए. इस दौरान वो अपने बेटे को गले लगाते हुए भी नजर आए.
निया शर्मा ने किया शोक जाहिर
टीवी इंडस्ट्री के कई सेलेब्स एक्टर के ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. ऐसे में अर्जुन संग खास बॉन्ड शेयर करने वाली निया शर्मा ने भी शोक जाहिर किया. इस मुश्किल दौर में उन्होंने परिवार का खूब साथ दिया. सोशल मीडिया पर निया शर्मा की कई वीडियोज वायरल हो रही हैं.
एक वीडियो में तो एक्ट्रेस अर्जुन बिजलानी के परिवार के एक सदस्य को गले से लगाती हुई नजर आ रही हैं. फैंस एक्ट्रेस के इस गेस्चर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें कि राकेश चंद्र स्वामी के दो बच्चे हैं निशांक स्वामी और बेटी नेहा. आपको बता दें नेहा स्वामी की शादी अर्जुन बिजलानी से हुई है.
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को अर्जुन बिजलानी के ससुर की तबीयत ठीक थी. लेकिन, खाना खाने से कुछ देर पहले उन्हें अचानक स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें लेकर बेलेव्यू अस्पताल जाया गया, वहां उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था. मालूम हो अर्जुन और नेहा न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए दुबई गए थे. लेकिन, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. पिता की तबीयत के बारे में जानकर कपल को वापस इंडिया आना पड़ा.
